Lerga buscará seguir los pasos de Leónidas en La Almozara (16:30)

Según algunas leyendas, Leónidas tuvo que hacer frente, con trescientos espartanos, a un ejército inmenso de persas que, comandados por Jerjes I, pretendían conquistar toda Grecia. Algo parecido le ocurre al Utrillas, y es que el conjunto minero tratará de conquistar esta tarde el campo del Ebro, la Almozara, con bajas importantes entre sus filas, pues Pitu Lerga no podrá contar con un total de cinco efectivos, más uno que todavía esá en duda. Marco Martínez, Alexandre, Casero, Jorge Ruiz e Iván Júdez causarán baja, mientras que Jorge López está pendiente de evolución. Un hecho que pone el envite muy cuesta arriba para los mineros, ya que el Ebro es uno de los favoritos para lograr el ascenso directo y se encuentra en plena batalla por conseguirlo: “El Ebro es uno de los rivales más complicados de la categoría. Es uno de los favoritos al ascenso, junto a algún otro equipo que está en esa lucha. Van segundos, a un punto del Ejea, quedando pocas jornadas, por lo que van a ir a por todas”, comentó el preparador minero, Pitu Lerga.



Así pues, a los mineros les espera un jueves de lo más movidito, sin embargo, pese a la dificultad del choque, en el seno de la entidad minera mantienen la confianza para sacar adelante el partido: “Nosotros siempre vamos a por la victoria, a por los tres puntos. No damos ningún partido por perdido porque igual que cualquier equipo nos puede ganar si bajamos un poco el pistón, nosotros, si estamos al 100%, somos capaces de ganar a cualquiera, sabiendo que es un partido muy difícil en su campo”, explicó Lerga.



La jornada pasada los mineros consiguieron darle solución a la problemática que arrastraban, y es que acumulaban varios partidos sin conocer la victoria: “En las últimas cinco jornadas había habido un factor anímico muy importante y es que siempre empezabamos perdiendo los partidos y eso en esta catergoría influye mucho, pero el otro día fue al revés. Nos pusimos con el marcador a favor en la primera parte y, aunque sí que es verdad que nos empataron, ya estabamos en disposición de poder ganar y al final nos llevamos esa victoria” expresó Lerga, un hecho que, tal y como asegura, les da esa “confianza que estábamos perdiendo”, de manera que los utrillenses van “con esa predisposición positiva al campo del Ebro”.



Además, con esta victoria de la jornada pasada ante el Fraga, los mineros también alcanzaron los 35 puntos que les otrogan la permanencia virtual, lo que les hace viajar con mayor tranquilidad y sin presiones añadidas de cara al choque: “Nosotros creo que tenemos, no la salvación matemática, pero sí una salvación virtual en estos momentos porque llevamos 35 puntos, el que marca el descenso tiene 19, les llevamos 16 de ventaja y quedan 27 puntos, es decir, sería una carambola que creo que no debe suceder. Con eso ya tenemos para afrontar el día a día con mucha tranquilidad e intentando quedar lo más arriba posible”, afirmó el técnico.



Los del Ebro, por su parte, llegan con algo más de presión, y es que estos persiguen el objetivo de alcanzar el ascenso directo, pero la realidad a día de hoy es que ese privilegio lo tiene el Ejea. Los zaragozanos marchan segundos a tan solo un punto del Ejea, por lo que deberán salir a por todas para continuar en esa lucha y no descolgarse y, si se da la posibilidad, asaltar el primer puesto. Este es un factor con doble filo, pues, por un lado, mantiene la motivación de los jugadores, pero, por otro lado, es posible que, con tanta presión, los jugadores cometan ciertos errores que los perjudiquen.



En relación a la dinámica del conjunto que actuará de local, no puede ser más positiva. El Ebro gana por sistema y únicamente ha perdido un partido en lo que va de temporada, lo hizo precisamente ante el Ejea. Además, en todos sus partidos ha demostrado gran contundencia tanto a nivel ofensivo como defensivo: “Vienen en una muy buena dinámica de resultados. Están siendo muy contundentes tanto defensivamente como ofensivamente, vienen de meterle cuatro goles al Fuentes y seis a Binéfar. Es muy sólido y, encima, en enero hicieron dos fichajes de grandísimo nivel para lograr el ascenso que quieren”, comentó Lerga.



Unos atributos que el técnico minero tratará de combatir con la solidez defensiva: “El Ebro arriba tiene dinamita pura. Tiene seis o siete jugadores que serían titulares en culaquier equipo de la categoría, entonces eso nos va exigir muchísimo a nivel defensivo. Así que una de las claves es el volver a tener esa solidez defensiva que nos ha hecho estar en muchos momentos compitiendo contra todo tipo de rivales”, explicó. El centro del campo Las bajas del Utrillas afectan sobre todo al centro del campo, un espacio del juego muy importante y en el que el técnico minero tendrá que buscar alternativas para este fin de semana: “Son bajas que afectan sobre todo al centro del campo, así que, si Jorge López termina no pudiendo estar, tendremos que hacer algún invento”, concluyó Lerga.