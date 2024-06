Los descartes del Calamocha continúan nutriendo al Utrillas

Por

Los equipos turolenses de la Tercera Federación continúan trabajando a destajo para cerrar lo antes posible la plantilla de cara a la próxima temporada. De esta manera, siguen los intercambios de jugadores entre ellos. En este sentido, otro descarte del Calamocha, Adrián Nieto, se marcha al Utrillas en busca de nuevas oportunidades. No obstante, ese no es el único anuncio que hicieron ayer los clubes turolenses, pues el Calamocha también oficializó la renovación de Sergio Mercadal, el Utrillas hizo lo propio con Álvaro Izquierdo y el Andorra cerró el cupo de porteros al anunciar la renovación de Javito y Pardo, y el fichaje de Aure.



El Utrillas se está enfocando en el ataque, y es que, después del fichaje del también excalamochino Iván Falo, el equipo carbonero se ha lanzado a por Adrián Nieto, otro ex del Calamocha de corte ofensivo. Se caracteriza por su gran llegada, su desborde y su visión de juego. Asimismo, también anunció la renovación de su lateral Álvaro Izquierdo.



El Calamocha, por su parte, se está centrando en hacer una criba para sopesar los descartes y los que continúan. En este sentido, en este último apartado se encuentra Sergio Mercadal, un joven defensa que llegó en el mercado de invierno y ya se ha hecho con un hueco en el equipo.



Por último, el Andorra cerró ayer el cupo de porteros al efectuar dos renovaciones y un fichaje. Así pues, Javito y Pardo seguirán defendiendo al club, y también lo hará el recién llegado Guillermo Aure, un cancerbero de 23 años, con 1,84 metros de altura y cierta experiencia en el fútbol semiprofesional, ya que estuvo en el Utebo durante sus años en la Tercera RFEF e, incluso, en la Segunda RFEF, y llega procedente del Illueca, el recién descendido de la Tercera Federación.