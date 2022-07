Los pilotos coinciden en la gran velocidad que se imprime en la Baja Aragón

Por

Con los motores de las motos todavía calientes después de haberse disputado la etapa prólogo el viernes por la tarde, la organización de la Baja Aragón celebró la tradicional rueda de prensa de pilotos a la que en esta ocasión se sumaron las autoridades.



El primero en subir al escenario del salios de actos del Palacio de Exposiciones de Teruel fue el vigente campeón, el catarí Nasser Al Attiyah, que reiteró su satisfacción por volver a correr en Teruel. El piloto catarí confesó que la Baja es la carrera que más le gusta de cuantas se celebran en España y confió en poder hacer un buen papel con las ruedas grandes T1+ que monta su Toyota esta temporada. “Me gusto mucho la prueba pero lo que más me gusta es la gente”, aseguró el campeón en referencia a sus compañeros de parque cerrado.



También subió al escenario el piloto de WRC Dani Sordo, que debuta este año en la Baja Aragón en la estructura Toyota Gazoo de Al Attiyah. Sordo coincidió con su jefe en la felicidad que le supone estar en Teruel en una que definió como “una Baja especial”. De la carrera que arranca esta mañana el piloto de rally reconoció que “es más difícil de lo que parece” y aseguró que va a salir “a ganar”, dejando en un segundo plano aprender. confesando al finalizar que “ir de la mano de Nasser es una suerte”.



En la parrilla de salida estará también la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, convocada a última hora por su equipo. Gutiérrez regresa a la competición después del accidente que tuvo en carrera en el Dakar y que le ocasión serios problemas en su espalda. La piloto regresa a una carrera que le ha visto crecer en su carrera deportiva después de su última participación en 2019. “Siempre es un placer volver a lo que fueron mis orígenes. Cuando me dijeron que venía fue toda una alegría, sobre todo después de la lesión”, reconoció la deportista, que reconoció antes de subir al escenario que la avisaron con apenas un par de días de su participación en la carrera. Gutiérrez aseguró que espera “disfrutar” aunque no ocultó su vena ganadora y confesó que, a pesar de todo, va a darlo todo porque viene a competir.



Por su parte, Daniel Alonso, campeón de España de Vehículos Históricos, reclamó la supresión del “flechado” de la carrera, asegurando que en una carrera de raid el rutómetro tendría que ser suficiente, aunque también reconoció que en la Baja se va más rápido de lo que parece. Las motos Lorenzo Santolino fue el encargado de abrir el capítulo de las dos ruedas. Después de marcar el tercer mejor tiempo en la prólogo de ayer en San Blas, el corredor de Guijuelo confesó que la carrera “no va a ser fácil” porque la Baja es “muy intensa”. Santolino confesó que en esta carrera se va muy rápido” y aunque los pilotos de motos no sienten la presión de la navegación gracias al sistema Traza, en Teruel “se va muy rápido”. Sobre la tercera posición en la parrilla de salida para esta mañana, Santolino reconoció que es buena porque no se verá envuelto en el polvo de los pilotos de delante en una jornada en la que “pueden pasar cosas” y reconoció que le “gusta la Baja porque se va a velocidad que n un rally raid” aunque también reconoció que “es muy peligroso porque en cualquier momento te puedes salir y tener una caída”. El salmantino reconoció que correr la carrera de Teruel es “volver a los orígenes” y también, un poco “al motocross” reconociendo a renglón seguido que le “gusta mucho este tipo de carrera”.



Dentro de la nueva categoría Trail de motos, Iván Cervantes reconoció que venido a Teruel en “modo enjoy (disfrutar, en inglés)” con una moto Triumph que pesa un poco más que las 450 de carreras por lo que es un poco “menos ágil”. Sin embargo, se mostró confiado en poder estar en los puestos de arriba de la clasificación scratch el sábado, ya que el domingo esta categoría no compite.



En frente tendrá a Joan Pedrero con la Harley Davidson, que dijo estar “muy ilusionado de tener como rival a Cervantes”. Pedrero celebró que tras 14 compitiendo en motos, “es la primera vez que no voy justo de motor para un piloto de mi tamaño y de mi peso” y se mostró confiado en poder “hacer grandes cosas” con la moto de 1.250 cc. “Nunca hubiera imaginado correr con una Harley Davidson”, reconoció para concluir.



David Vila fue el representante de la comeptición de quads en la rueda de prensa de pilotos, en la que reconoció que “la Baja es una carrera especial cada año” y confió en poder estar con las motos durante la carrera enla que prevé alcanzar puntas de 150kilómetros por hora en unas pistas en las que su vehículo se desenvuelve con soltura.MArtin Macip, ampeón en categoría de camiones, reconoció la difuicultad de llevar un vehículo de 10 toneladas por pistas tan estrechas con piedras, aunque confió en su estilo de coducción “tipo rally” para volver a ser el más rápido de los gigantes 4x4. Autoridades En el capitulo de autoridades, el subdelegado del Gobienro en Teruel, José Ramón Morro, recordó que la Baja es una “prueba que está creciendo cada año coen número de participantes” y que junto con la carrera del Mundial de MotoGP que se corre en Motorland es una de las citas internacionales que se disputan en la provincia.



El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, dijo de la Baja que es “una prueba fiundamental para genera la marca Teruel” y tuvo palabras de agrqadecimiento a los alcaldes de lo smunicipios porlos que discurre la carrera, que contribuyen a que esta sea una “prueba de referencia”.



Después, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, insistió en el papel de los vecinos de Teruel para que la prueba sea un referente y porque la sienten “como algo propio”. Además, Buj dijo que Teruel es “ideal para este tipo de pruebas deportivas”.



Por suparte, el presidente de la Federación Española de Autonmovilismo, Manuel Aviñó, insistió en que “somos afortunados por tener un gran activo en la comunidad de Aragón como la Baja”, que es -dijo- una de las “mejor organizadas del calendario del mundial” por lo que “tenemos la obligación de cuidarla y mimarla”, advirtió. Además hizo un llamamiento al “sentido común” de los aficionados a la hora de prevenir situaciones de peligro como los incendios.