Mónica Plaza y David Nadal debutan juntos en el Nacional de Todo Terreno

Por

La pareja de turolenses Mónica Plaza y David Nadal quieren dar de qué hablar en el Campeonato de España de Todo Terreno que empieza este fin de semana en Extremadura. El tándem, formado a toda prisa y abusando de la confianza que se tienen entre ellos, participará a bordo de un coche categoría T2 con el que se han marcado el objetivo de competir todo el calendario a fuerza de terminar carreras.



El equipo Avatel marcha hoy rumbo a la Baja TT Dehesa Extremadura donde la dupla Plaza-Nadal debutará a bordo de un coche de competición.



Mónica Plaza, descendiente de Aliaga, se pondrá al volante por primera vez en competición después de haber sido la copiloto incondicional de su padre, el dakariano y veterano corredor de rallies Manuel Plaza. “Sí que he corrido en Resistencia, en circuito, pero en tierra en Rally Raid, nunca”, recordaba Mónica. A su lado, el encargado de leer las notas del roadbook y encargarse de la navegación será el turolense David Nadal, profundo conocedor y referencia internacional en todo lo que se refiere al mundo del Offroad y que ha competido en bajas en el asiento derecho.



La relación entre los integrantes del equipo no es nueva. Tras la sesión matinal de pruebas a bordo de su bólido, Mónica Plaza explicaba que “la familia Masía Pelarda y la familia Plaza tienen relación desde hace muchos años”, y que cuando se le hizo la propuesta de este nuevo proyecto “no dudé en llamar a David (Nadal)” para que le “acompañase en la aventura”. De Nadal, la piloto destacó que “es muy buen copiloto” así como su capacidad de transmitir la información, desarrollada a través de todos los cursos de conducción que ha impartido en los últimos años, y confía ciegamente en que piloto y navegante se adaptarán a la perfección para crecer juntos.



Aunque Mónica Plaza y David Nadal sí que habían compartido habitáculo anteriormente, nunca lo habían hecho con un número pintado en la carrocería de su vehículo. Nadal explicaba que sí que han “hecho muchas cosas juntos”, entre las que destacó el que llevan “varios años colaborando en cursos de formación tanto en el Campus Féminas Off Road (en el que ella fue profesora) como en los cursos de copilotaje” que se han organizado en Masía Pelarda. “Ya hemos convivido en un coche, aunque no con el estrés de estar en competición”, reconoció el navegante, confiado en que su relación de amistad saldrá todavía más reforzada tras esta experiencia. Todo el CERTT

Plaza calificó el proyecto en el que se ha embarcado como “bonito”. La promotora del equipo es la compañía de telecomunicaciones Avatel, en una apuesta por el deporte femenino en el que ya se han inscrito nombres como los de Christine Giampaoli o Rosa Romero, presentes ayer en los test desarrollados en la Masía Pelarda.



La programación de este equipo pasa por correr todo el Campeonato de España de Todo Terreno, que empieza este fin de semana en Extremadura y que después viajará hasta Teruel a finales del mes de julio con la Baja Aragón.



Nadal ratificaba la intención de correr todo el Campeonato con el objetivo de “quedar lo mejor posible dentro de la tabla de los vehículos de serie” ya que el “proyecto con Avatel es para todo el Campeonato de España, de momento” y se mostró confiado en que los resultados inviten al equipo a pensar en “mas horizontes”.



Aunque la dupla turolense llega al Nacional sin ningún objetivo concreto establecido, Plaza se marcaba la meta de “terminar cada carrera” y dependiendo de cómo se sientan de “cómodos” y de “cómo responde el coche” podrían crecer en ambición.



Plaza aseguró que están “muy ilusionados”, además, porque “esta empresa trabaja en zonas despobladas de la España vaciada”. Últimos test. Primeros test

La velocidad a la que s e han sucedido los acontecimientos han hecho que el equipo se vaya a presentar en la línea de salida con solo dos jornadas de test a bordo de su todo terreno.



Se trata de un Toyota HDJ 200, de categoría T2, lo que supone “un coche derivado de serie sin apenas preparación”, dijo Mónica. “Tiene que cumplir muchos parámetros de serie como motor, caja de cambios o diferenciales, que son los mimos que los de los coches que se venden en los concesionarios”, abundó David Nadal, que explicó que se trata de “una categoría básica de preparación pero muy bonita porque se pelea de tú a tú con otros coches de serie”.



La idea le resulta muy atractiva para la piloto del equipo, que consideró que “es una categoría muy buena para empezar e ir cogiendo ritmo poco a poco”.



Plaza destacó que uno de los objetivos es “cuidar mucho la mecánica del coche, que es lo más importante para poder terminar este tipo de carreras”.



Plaza se mostraba ayer todavía abrumada por los acontecimientos. “Todo ha pasado muy rápido”, decía justo de asegurar que “por ahora” no está nerviosa. “Solo el típico nervio de las ganas, pero no de otro modo”, apuntó, ansiosa por saber cuál es su ritmo de carrera. La navegación, decisiva

Pese a su amplia experiencia con el roadbook, Nadal apostó por la complicidad con su piloto y su experiencia en navegación”Como ha sido navegante me va a ayudar a navegar”, dijo Nadal, que recordaba que el esta competición el recorrido es secreto y que el roadbook marca las referencias de los cruces o los peligros que se puedan encontrar en esos recorridos y apostó por que ella le ayuda. “Habrá cosas que por la posición, por el hans o por el polvo yo no pueda ver y que ella, que ha sido navegante, me va a entender”, abundó confiado en que lo va a tener “fácil”. Después, habrá que controlar “los límites de velocidad en las zonas que toca, avisar de los peligros para no llevarnos ningún susto y no equivocarnos en ningún cruce”, dijo Nadal.



La navegación será determinante en la carrera de este fin de se,ana. “Esta que vamos a correr en Extremadura, estamos en la dehesa, en un paisaje precioso pero hay muchos caminos revirados, entuertos, muchos cruces y vallas por lo que las casillas suelen ser mucho más lentas”, explicó el copiloto.