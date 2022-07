Mónica y Plaza y David Nadal llegan segundos del CERTT a Teruel

Por

La provincia de Teruel tendrá este año una representación más reducida en el cajón de salida de la Baja Aragón. Apenas dos equipos llevarán el nombre de la provincia esta edición. Uno de ellos será el del coche morado del equipo Avatel conducido por Mónica Plaza, de Aliaga, y David Nadal. Aunque no serán los únicos ya que habrá dos equipos de la escudería bajoaragonesa Circuito Guadalope en competición. Se trata de las tripulaciones compuestas por Guillaume Meura y Carles Barangé y Juan Carlos Lecha y Adrián Lecha. También estará en la salida el equipo de Burbáguena liderado por Juanma Agoiz.



El tandem formado por Plaza y Nadal llega a Teruel en la segunda posición tanto en las clasificaciones de pilotos y copilotos de la categoría T2, respectivamente.



Después de los inconvenientes mecánicos con los que la dupla turolense tuvo que lidiar en la última carrera, Plaza llega a la carrera turolense con “confianza plena”. Así lo aseguró la piloto descendiente de Aliaga, que celebró la fiabilidad del equipo con el que trabaja esta temporada. “Lo único que necesitaba este coche era dedicarle tiempo y, bueno, se van haciendo cositas”, celebró la piloto, que se mostró confiada en que el Toyota morado que conduce ha “dado un buen salto de calidad”.



La confianza de la piloto en su mecánico no es fortuita. Plaza recordó que “nuestro mecánico en carrera es el que llevo yo en el Dakar”, dijo. Mónica es una habitual de la carrera más dura del mundo, en la que participa a la derecha de su padre, el veterano piloto conquense Manuel Plaza, que también participará de nuevo en la Baja Aragón, aunque en la categoría T1, lo que no hará posible ver un duelo fratricida Plaza vs Plaza.



El copiloto, David Nadal, aseguraba a DIARIO DE TERUEL que el equipo llega a la carrera aragonesa “bastante contentos” a pesar de lo s problemas mecánicos de la última carrera. Un inconveniente que,a pesar de todo, les permitió sumar un buen puñado de puntos para llegar a Teruel en segunda posición de la clasificación del Grupo T2.



Además, Mónica Plaza reconoció que la aparición de averías y desajustes en su coche de carreras no es algo inesperado porque se trata de “un coche antiguo en una categoría (T2) de choches de serie”, y aunque en la última carrera se perdió la segunda velocidad de la caja de cambios, también celebró el bajo número de incidencias que está sufriendo el equipo.



A ese bajo ratio de averías contribuye, y cómo , el estilo de conducción de Plaza, rápido pero también precavido, consciente de la necesidad de sumar en cada carrera todos los puntos posibles tratando de darle esquinazo a los ceros que producen las retiradas. “Mi conducción es muy conservadora aunque cuando se empieza a subir el nivel se asumen más riesgos. Pero así son las carreras”.



Sobre la fiabilidad, Plaza celebró que “el equipo es bastante bueno es gente que trabaja muy bien. Eso nos da mucha tranquilidad”.



Plaza recordó que a pesar de que siempre se habla de lo s pilotos y copilotos, “esto es un deporte de equipo y si una pieza de la cadena piloto - copiloto - coche - mecánicos - patrocinadores todo se desmonta”.



El navegante recordó que aunque se ha ajustado el coche, apenas se ha introducido mejoras. “Está más cuidado que el año pasado. Además, después de la avería que tuvimos llegamos con una caja de cambios nueva. La amortiguación se ha repasado con lo que, teóricamente, el comportamiento en esta Baja va a ser mejoren las carreras anteriores. Pero básicamente es el mismo vehículo porque a un T2 no podemos hacerle mejoras”, dijo Nadal. En Teruel, como en casa Con un rotundo “sí” tanto Plaza como Nadal reconocieron que la carrera de la Baja Aragón es una de las que mejor se adapta a su coche de todo el campeonato. EL Toyota HDJ con el que compiten es un vehículo grande y pesado que plantea dificultades en zonas ratoneras. Su masa y sus inercias penalizan en circuitos revirados po r lo que las largas pistas por las que transcurre habitualmente la Baja resulta un territorio ideal para que el coche morado vuele sobre la tierra. “La orografía, aunque hay zona ratoneras, lo es menos que otras carreras como la de Extremadura”, dijo Plaza que reconocía, no obstante, que en ese tipo de terreno se siente “muy cómoda”.



En una carrera muy rápida en la que la navegación puede jugar un papel determinante para no pasarse un desvío, el copiloto de Plaza explicó que, a pesar de la velocidad, en la Baja Aragón “es muy difícil perderse por la roderas y porque está muy bien flechada” aunque también reconoció que se puede “cometer errores que te hacen perder mucho tiempo. A nivel de resultados es donde los copilotos podemos marcar la diferencia”, dijo.



La conexión entre la piloto y su navegante es mejor cada carrera. Mónica Plaza y David Nadal se conocían antes de que Avatel les reclutara para competir el año pasado, pero su sincronía dentro del habitáculo del Toyota mejora tras cada carrera.



A lo largo de esta mañana Plaza estará ya al volante del Toyota para probar los ajustes realizados pro el equipo de mecánicos tras la carrera de Lorca del pasado mes de mayo. El viernes se pasarán las verificaciones técnicas antes de un “sábado y domingo que vana ser muy, muy intensos”, vaticinó Mónica Plaza.