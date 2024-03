Los problemas estomacales alejan a Roberto Bou del ‘top ten’

Por

Cuando parecía que Roberto Bou y Miguel Muñoz eran capaces de sobreponerse a los múltiples inconvenientes que les asolaron durante la presente edición de la Absca Cape Epic y comenzaban a remotantar, en la última etapa, que tuvo lugar el pasado domingo, hizo acto de presencia una nueva problemática que terminó alejando a la pareja del ‘top ten’. En este sentido, los problemas estomacales que tuvo Miguel Muñoz durante las primeras etapas se trasladaron a Roberto Bou en esta última etapa y lo incapacitaron de tal manera que los ciclistas no pudieron cuajar una buena actuación.



Después de las buenas actuaciones de ambos ciclistas en las etapas intermedias, la motivación era máxima, sin embargo, el sábado por la noche comenzaron los problemas, y es que Roberto Bou no pudo cenar aquejado de los dolores estomacales.



Con este contexto, la última etapa, que tenía lugar en Stellenbosch y constaba de 67 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, se vaticinaba de lo más complicada para el ciclista. Bou trató de tomárselo con filosofía y salió a por todas desde el inicio, pero sus dolores no le dejaron encontrar buenas sensaciones, por lo que la carrera se convirtió en una tortura para ellos y pasaron de salir a por todas a tratar de minimizar daños. Finalmente, los ciclistas no pudieron lograr la gesta de colarse entre los diez primeros.



Respecto al podio de la carrera, el equipo Specialized-Toyota-NInetyOne volvió a ganar la Cape Epic por segundo año consecutivo, de la mano del sudafricano Matthew Beers y del estadounidense Howard Grotts, y los acompañaron Nino Schurter y Sebastian Fini como segundos clasificados y Hans Becking y Wout Alleman como terceros.