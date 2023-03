Roberto Bou cierra el sexto lugar en la Absca Cape Epic

Por

La última etapa de una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo de montaña llegó para concederle a Roberto Bou y a su compañero, Miguel Muñoz, un auténtico sueño, y es que ambos consiguieron cerrar su gran paso por la prueba con una buena actuación que les ayudó a sujetar la sexta posición de la clasificación general.



El lunes 20 de marzo Roberto Bou y Miguel Muñoz emprendió la gran aventura de la Cape Epic sin saber lo que iban a lograr. Esta es una de las pruebas por parejas más prestigiosas del ciclismo de montaña, de modo que congregaba a lo más granado de este deporte, lo que hacía complicado soñar con cosas importantes. Sin embargo, los del Cannondale no se arrugaron y compitieron de tú a tú en todas las etapas, soportando las inclemencias del tiempo para, finalmente, terminar sextos.



La última etapa no fue la mejor de los ciclistas del Cannondale. Los 78 kilómetros y 2.400 metros de desnivel se les complicaron y terminaron entrando en la décima posición. Los del Cannondale arrancaron bien aguantando el tirón de los de arriba, pero, conforme pasaban los kilómetros, los velocipedistas notaron la merma física de todos estos días y decidieron no forzar la máquina para no cometer errores. Así, finalmente entraron en un lugar que les sirvió para sujetar esa sexta posición. Un resultado nada despreciable teniendo en cuenta el renombre de la Absca Cape Epic.