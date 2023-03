Roberto Bou continúa con su meteórica progresión en la Cape Epic

Por

Ni la fatiga puede con Roberto Bou. En la etapa cinco el corredor del Cannondale no se encontraba en plenas condiciones después de haberse levantado con malestar, pero, con todo y con ello, una vez se subió a la bici se le olvidaron todos los males y consiguió, junto a su compañero Miguel Muñoz, un nuevo quinto puesto con el que se ubica más cerca de la cabeza de carrera, ya que se sitúa en la sexta posición de la general.



La jornada de ayer estaba marcada en rojo en el calendario desde antes de que arrancase la Cape Epic. La organización la había definido como la etapa reina de esta edición. Después de una contrarreloj que apretó aún más la clasificación general, el recorrido planteaba hoy una distancia de 102 kilómetros con 2.450 metros de desnivel. Los corredores tenían que enfrentarse a Groenlanderbg, la subida más famosa de la prueba, aunque el reto ya empezaba en los primeros kilómetros con el ascenso a Tierkop.



Por si eso no fuera suficiente, la etapa reina cobró una nueva dimensión cuando se constató que la lluvia, que había empezado a caer por la noche, había llenado los caminos de charcos y barro, para hacer de la etapa algo todavía más duro.



A todas esas condiciones externas se le sumaron las condiciones particulares de Bou, quien no se encontraba en su mejor momento: “Etapa dura para mí, he tenido descomposición y me he levantado súper mal”, indicó Bou al respecto. Sin embargo, eso no lo apartaron de su objetivo y al final, junto a su compañero, pudieron conseguir ese quinto lugar con el que se colocan sextos de la general: “Estoy muy contento de estar en la mejor carrera del mundo, con los mejores corredores del mundo y tener esta posición. Es un sueño”, comentó el propio ciclista.