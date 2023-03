Roberto Bou roza el podio en la penúltima etapa de la Cape Epic

Por

Con la miel en los labios. Así se quedaron Roberto Bou y su compañero, Miguel Muñoz, en la penúltima etapa de la Cape Epic, ya que a punto estuvieron de entrar en el podio, pero una avería los condenó y, finalmente, se tuvieron que contentar con el cuarto puesto. Un cuarto puesto que tampoco está mal, ya que les permite seguir en la sexta posición de la general.



La sexta etapa de la Cape Epic no era de las más duras, pero tampoco era sencilla. Esta planteaba una distancia inferior a la exigida en días anteriores, pero un desnivel acumulado similar a los de las etapas más duras. En total, los corredores tenían que hacer frente a 78 kilómetros y 2.300 metros.



Pese a que, sobre el papel, la etapa no era de las más duras, el destino se empeñó en hacer de la penúltima etapa una auténtica pesadilla, y es que, si en anteriores etapas la lluvia y el viento habían aparecido turnándose para hacer más aciaga la travesía de los corredores, en esta ocasión, ambas condiciones meteorológicas pactaron aunar fuerzas para aparecer de manera conjunta para poner el terreno escabroso y convertir el desafío de Sudáfrica en algo verdaderamente épico, haciendo honor a su nombre.



La jornada arrancó para Bou de mejor manera, ya que en el día de hoy se encontraba mejor físicamente, aunque todavía no está del todo recuperado, ya que continúa aquejándose de una descomposición que, por el momento, no le ha afectado al rendimiento, ya que el ciclista afincado en Mora de Rubielos sigue volando por las sendas de la prueba.



No obstante, pese a todos estos condicionantes, Roberto Bou y su compañero, Miguel Muñoz, lograron cuajar otra gran actuación que los mantuvo terceros durante la mayor parte de la prueba, sin embargo, una avería los lastró en los últimos quince kilómetros y les hizo perder el podio en los últimos suspiros. Cuando apenas quedaban quince kilómetros, el propio Bou sufrió un pinchazo en la rueda de su bicicleta, lo que les obligó a parar para tratar de arreglarlo, perdiendo así un tiempo vital. Además, tampoco consiguieron arreglar la avería y el propio Bou tuvo que cruzar la meta con una rueda pinchada y, con todo y con eso consiguieron entrar en una cuarta posición que sabe a poco: “Una lástima porque lo teníamos todo bastante controlado para ser terceros hoy y subirnos al podio”, indicó Roberto Bou al término de la carrera.