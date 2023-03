Roberto Bou da el salto de calidad en la Cape Epic

Por

De recortar distancias a dar un salto de calidad en la prueba y conseguir colocarse en el top ten de la clasificación general. En las dos últimas etapas, la tres y la cuatro, Roberto Bou, junto a su compañero Miguel Muñoz, consiguieron dos grandes resultados al terminar quintos y novenos respectivamente para situarse entre los diez mejores ciclistas de la Cape Epic.



La tercera fue la mejor de las dos últimas etapas, en ella Bou y Muñoz, junto con los demás corredores, tenían que hacer frente a los 100 kilómetros de recorrido, que tiraba hacia el norte hasta llegar al Oak Valley Estate, con 2.300 metros de desnivel. Un reto duro, en el que a los del Cannondale no les temblaron las piernas y consiguieron entrar en la quinta posición para darle un buen mazazo a la general y situarse dentro del top ten. “Con el nivel que hay en esta carrera, poder hacer un quinto lugar es como conseguir una victoria prácticamente”, indicó Roberto Bou al respecto.



Con la moral por las nubes, los dos ciclistas llegaron a la siguiente etapa, la de ayer, en la que se enfrentaban a una cronoescalada de 43 kilómetros. Los dos velocipedistas están más acostumbrados a distancias más largas por lo que esta prueba no se caracterizaba por ser su especialidad precisamente, pero aún así consiguieron sujetar el top ten de la general. En dicha etapa el viento volvió a hacer acto de presencia para ser la pesadilla de los corredores, pero eso no apartó al corredor afincado en Mora de Rubielos ni a su compañero de sus objetivos. Así pues, los ciclistas consiguieron cruzar la línea de meta de esta etapa en novena posición, muy cerca de la octava, concretamente a tan solo un segundo de ella, pero, este resultado les valió para mantener el décimo lugar de la general.