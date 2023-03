El viento causa estragos en el arranque de la Cape Epic

Por

Roberto Bou y su compañero Miguel Muñoz se las ven y se las desean en los dos primeros asaltos de la Cape Epic fruto de las rachas de viento, que se convirtió en una pesadilla para los corredores, pero aún así lograron un buen crono y se colocan en la posición número 16 de la general.



La prueba dio comienzo con la etapa prólogo el mismo domino. La prueba contó con un recorrido de 29 kilómetros y 900 metros de desnivel. Este tipo de pruebas no son las favoritas de los corredores del Cannondale VAS Arabay, ya que prefieren distancias más largas, pero aún así lograron entrar en vigésimo lugar, sin perder demasiado tiempo con la cabeza de carrera, lo que les permitió remontar en la siguiente etapa, la etapa número uno.



En esta etapa fue cuando los dos ciclistas notaron todavía más las inclemencias del tiempo, pero eso no fue todo, y es que Muñoz rompió la cadena, lo que les hizo perder más tiempo aún.

No obstante, los ciclistas no se desmoralizaron y consiguieron ponerse las pilas y remontar. Así, pasaron de la posición 25 a la 16, lo que les hace estar también en la posición 16 de la clasificación general.