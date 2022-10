Luis Milla: “Indonesia es un lugar pacífico, pero el fútbol se vive con mucha pasión”

"Se cometieron varias negligencias que tienen que ver con el soporte que se les da a los ultras y con la actuación policial"

El fútbol indonesio protagonizó hace tres días uno de los episodios más trágicos de la historia del fútbol mundial. Al menos 125 personas murieron en los disturbios acontecidos tras la derrota por la mínima del Arema ante uno de sus grandes rivales de la competición, el Persebaya Surabaya.La desolación y la incertidumbre reina en un país “muy pacífico y con gente muy noble y amable” en el que el entrenador turolense Luis Milla vive su segunda experiencia en el fútbol asiático tras su paso por las categorías inferiores de la selección indonesa. El preparador, que lleva mes y medio en el país asiático, reconoce que la gente está abatida por lo sucedido y que ahora es momento de “llevar a cabo un análisis importante para que esto no vuelva a suceder”. Agotado por la carga de entrevistas y llamadas recibidas en las últimas horas, Milla sintetizó los principales motivos que “encendieron la mecha” de una de las peores tragedias de la historia del fútbol. El turolense consideró que las claves para que se produjese el suceso fueron el exceso de aforo en el estadio, la permisividad ofrecida a los grupos ultra y la desmedida actuación policial en el interior del estadio.-El domingo no paré en todo el día de recibir llamadas de medios españoles para que contase lo que se estaba viviendo aquí. La gente está abatida, decepcionada y con mucha incertidumbre de qué va a suceder. En el aspecto futbolístico, hay muchas dudas porque no se sabe cuando va a continuar la competición. En el mes de mayo se disputa el Mundial sub-20 en Indonesia y la liga tiene que acabar antes de esa fecha. Después de esta tragedia, la FIFA, los políticos y la federación tendrán que valorar muchos aspectos para decidir la fecha en la que volveremos a empezar.-La gente que vea las imágenes se puede quedar con la sensación de que Indonesia es un país en el que hay mucha violencia. Sin embargo, es un lugar pacífico en el que la gente es muy noble y amable, pero el fútbol se vive con mucha pasión. Hay mucha gente joven en los estadios. Una de las claves de lo ocurrido es que en el estadio había más gente de la que tenía que entrar. Además, desde los clubes se le da demasiado soporte a los ultras, que se creen con el derecho de hacer según que cosas. En esta ocasión ellos entraron al campo a reprochar a su jugadores no haber ganado un partido importante.-El entrenador debe tener la conciencia tranquila con su trabajo. Yo no conozco a nadie que no quiera ganar. En la vida se pierde muchas más veces de las que se gana. A veces hay otro mejor que tú y tienes que asumirlo. Es un tema de educación y valores. No se puede permitir que los aficionados tengan el derecho de atosigar a los jugadores. Eso creo que fue lo que encendió la mecha.-Creo que se tiene que llevar a cabo un análisis importante. Se debe trabajar para que esto no vuelva a suceder. Ahora también es importante que vuelva la competición y los equipos puedan jugar lo antes posible. Es fundamental no olvidarlo y a partir de ahí trabajar para que no vuelva a ocurrir.- Mis jugadores igual no están preparados para jugar después de escuchar lo que vivieron los jugadores y los entrenadores el otro día. Es momento de que la FIFA, las federaciones y los políticos del país tomen las decisiones oportunas para que no vuelva a pasar.-Es algo que no esperas nunca. Creo que se cometieron varias negligencias que tienen que ver con el soporte que se les da a un tipo concreto de aficionados y con la desmedida actuación policial. Indonesia es un país muy correcto y su gente es muy amable, pero en el mundo del fútbol todavía hay mucha presencia de hinchas radicales.-Llevo mes y medio aquí. Me vine a un club que está llamado a estar entre los cuatro primeros y comenzaron muy mal la temporada. El Persib es un equipo serio y su proyecto me convenció, así que me tiré a la piscina. Llevamos tres victorias en tres partidos y el que teníamos que haber disputado esta jornada se suspendió después del trágico incidente.-Ellos ya tenían una valoración mía como entrenador después de haber pasado por el equipo nacional sub-20. Me llamaron porque el equipo estaba en los puestos bajos después de cinco jornadas. Después de los nueve puntos que hemos conseguido, esperábamos el partido de esta jornada pero nos han frenado. Ahora nos toca intentar que el equipo no pare y siga en dinámica positiva. Nuestro objetivo es ir escalando y sobre todo ir partido a partido.-Son casi todo jugadores muy rápidos que apenas tienen una base técnica. Aquí no empiezan a competir hasta los 16 años y se nota. El fútbol se basa mucho en las transiciones. Mi idea es transmitirles que no siempre se puede correr y que también se debe pensar. Quiero educarlos para que entiendan que el juego tiene muchos más matices.-En redes sociales tuve un recibimiento y una acogida top. Este club funciona muy bien en ese aspecto, es uno de los clubes de Asia con más seguidores. Por ahora he recibido mucho apoyo, pero con mucho respeto. De momento el recibimiento ha sido bueno. Espero que siga así.-Estoy sorprendido e ilusionado con el inicio de temporada del CD Teruel. Se está haciendo un gran trabajo por parte de la gente del club, pero hay que tener los pies en el suelo. Se tiene que dar continuidad al trabajo y dar confianza al cuerpo técnico y a los jugadores. En los momentos difíciles, que llegarán, todo el mundo tiene que estar junto y remar todos para el mismo lado. Se debe saber disfrutar de estos momentos, pero hay que estar unidos cuando más se necesite.-Supuestamente teníamos un parón ahora en diciembre de un mes, pero con esto que ha ocurrido hay mucha incertidumbre. Los partidos que no se han jugado se tienen que reubicar y no sé cuando me podré escapar para ir a Teruel.