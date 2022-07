Manuel González, campeón mundial de Media Maratón M55

Por

El atleta sarrionense Manuel González (Asociación Atlético Turolense) sacó ayer su mejor versión para proclamarse campeón del mundo de media maratón en la categoría M-55 en la localidad finlandesa de Tampere.



González no dio opciones y desde los primeros metros impuso un ritmo inalcanzable para el resto de competidores. Ni siquiera el segundo clasificado, el también español Ferrán De Torres llegó a inquietarle en ningún momento.



Tras los primeros metros el noruego Svendsen lideró el grupo perseguidor, aunque no tardó en ceder la posición al segundo español, que a mitad de recorrido ya se había construido una ventaja de casi medio minuto. Mientras El turolense no hacía otra cosa que ensanchar su colchón. Si en el ecuador de la carrera era de casi tres minutos y medio, González llegó a meta con casi cinco minutos y medio de renta.



Manuel González paró el cronómetro en un tiempo de 1:12:52, igualando su mejor marca personal en la distancia.



Tres atletas de la Atlético Turolense compitieron en la categoría Master 50 en el Campeonato del Mundo de Media Maratón. Miguel González se coló en el top-20 acabando en la posición decimoséptima con un registro de 1:23:33, a casi 12 minutos del primero, el británico Simon Baines, que firmó un tiempo de 1:11:·4. Algo más atrasados llegaron a la meta de Tampere los turolenses Felipe Javier Corella y Víctor Herranz, que terminaron en las posiciones 34 y 35 de la tabla de puestos.