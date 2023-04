Medio millar de ciclistas se ponen a prueba en la Jamón Bike

Por

Calamocha acoge esta mañana una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario para los amantes del ciclismo de montaña. La décima edición de la Jamón Bike reunirá en la capital administrativa de la Comarca del Jiloca a más de 500 corredores, en una cita que dará inicio a la Copa de España XCM y dará puntos tanto para el calendario UCI, como para la Copa de Aragón XCM. De tal modo, algunos de los mejores riders del planeta tomarán la salida desde el recinto ferial de Calamocha para afrontar una ruta de 95 kilómetros y 2.100 metros de desnivel. Pese al aumento de complejidad y la incorporación de sendas más técnicas al recorrido, desde la organización se espera una carrera muy rápida, dado el nivel de los participantes inscritos.



La Jamón Bike regresa al Jiloca en sus fechas habituales y con grandes expectativas para todos sus participantes. Ha pasado menos de un año desde la novena edición (celebrada el 17 de septiembre), pero los amantes del deporte sobre ruedas de montaña ya estaban deseosos de volver a Calamocha para disputar una de las pruebas que más ha crecido en los últimos años.



Con un recorrido novedoso, que discurrirá por los alrededores de Calamocha, pasando por localidades como Luco de Jiloca, Lechago y El Poyo del Cid, la competición ha tomado una mayor relevancia a nivel internacional, al ser puntuable para el calendario UCI. Así, ciclistas de todas partes del mundo recorrerán las sendas y caminos del Jiloca a velocidades de vértigo.



De hecho, durante la jornada de ayer el trazado de la Jamón Bike ya lucía una imagen similar a la que se podrá ver hoy, con los primeros ciclistas internacionales realizando sus entrenamientos previos a la exigente prueba.

La prueba también contará con nombres locales como Roberto Bou o Iván Romero, por lo que se espera que los 95 kilómetros de recorrido se completen en poco más de 3 horas. La organización tiene prevista la llegada de los primeros clasificados sobre las 13:45 horas, aunque no descarta que pueda producirse antes.



Los diez primeros clasificados de la general, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, tendrán premios económicos, que van desde los 250 euros para los campeones hasta los 50 euros para los décimos clasificados. Las ascensiones al Alto de la torre de incendios, al Alto de Las Cumbres y sobre todo las dos ascensiones consecutivas al Peñón de los Soldados y al Cerro San Esteban pondrán la dureza a una prueba única, que en esta ocasión se disputará en un único día. Actividades complementarias Además de la ruta maratón, que será la que reúna a los mejores corredores nacionales e internacionales, durante la jornada de hoy también se disputarán una ruta maratón no puntuable de 73,5 kilómetros con un desnivel de 1.650 metros y una ruta corta, puntuable para cadetes, que tendrá un recorrido de 30 kilómetros y un desnivel positivo de 650 metros.



Además, conforme los ciclistas vayan llegando a meta podrán disfrutar de un manjar para reponer fuerzas. La organización ha preparado un menú en el que el jamón, las migas, los huevos con trufa y la ensalada no dejarán descontento a nadie.Tras la entrega de premios, la cita del ciclismo de montaña en el Jiloca echará el cierre a la jornada con un tardeo para celebrar el décimo aniversario y dejará para la jornada dominical la prueba de carrera por montaña.