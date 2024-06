Motor Aventura recupera la pasión por el ‘off road’ en la Masía Pelarda

Por mucho que el deporte de motor sobre asfalto concentre a una gran cantidad de aficionados, siempre habrá un gran público fiel que preferirá el off road, una modalidad que no pasa de moda. Buena cuenta de ello pudo dar ayer la onceava edición del Motor Aventura que, en esta ocasión, contó con menos inscripciones, pero con más visitantes desde distintas partes de la geografía nacional e incluso internacional, ya que también estuvieron presentes aficionados portugueses, franceses e ingleses. En total Motor Aventura trajo a la Masía Pelarda 350 participantes y más de 400 coches visitantes, es decir, en torno a los 800 vehículos, algo menos que el año pasado, cuando fueron alrededor de 900. No obstante, en cuanto a afluencia de público la organización estimó más de 2.500 personas. Así pues, los aficionados del mundo del motor, sobre dos y cuatro ruedas, pudieron disfrutar de exhibiciones deportivas, desafíos, rutas guiadas, pruebas de orientación o, incluso, de circuitos off-road.

Un piloto se las ve contra el barro de la Masía Pelarda. Bykofoto/Antonio García

El rugir de los motores turboalimentados, el rechinar de las ruedas, el barro saltando por los aires, las densas nubes de polvo y gasoil, la adrenalina, las pulsaciones.... Todo ello pudo empezar a vivirse en las instalaciones de la Masía Pelarda a partir de la tarde-noche del viernes con las primeras actividades. Además, todo también aderezado con música y el jaleo del público.

Motor Aventura contó con distintos tipos y distintas marcas de vehículos. Motor Aventura

Ayer sábado los aficionados también pudieron seguir disfrutando de las actividades que ofrece el evento. Entre ellas destacaron un curso de conducción para motos trail y maxi trail, que lo dio un experto instructor de la Comunidad Valenciana que es el profesor de Tosha Schareina, la segunda y la tercera zona del Trial Series, el fun track donde rodaron diferentes marcas de vehículos y la exhibición de los coches del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno que rodaron en el circuito de velocidad.

El buen clima acompañó a los pilotos durante el fin de semana. Bykofoto/Antonio García

Asimismo, la feria también contó con su característica Zona Expo, que estuvo repleta de artefactos que podían interesar a todo aquel que se mueva por un vehículo por el campo, tanto a nivel profesional, como a nivel de aventura.

Lujo de invitados

Dada la categoría que ha ido adquiriendo el motor aventura con el paso de sus ediciones, es lógico que muchos de los referentes del off road decidan estar en un espectáculo como este. En este sentido, en el Motor Aventura estuvieron presentes Tosha Schareina, actual referente en el Dakar de motociclismo, y Tibau Team, un equipo de camiones que también compite en el Dakar.