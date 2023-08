Nacho Castillo marca el camino para sobrevivir en la categoría

Por

El gol es la salsa del fútbol, pero en una categoría como la Primera RFEF además puede ser un salvavidas. La primera jornada de la competición ya dejó muestras evidentes de ello, ya que en el grupo del CD Teruel tan solo se anotaron catorce goles entre los diez partidos y ningún equipo fue capaz de arrancar con goleada. Nacho Castillo estrenó la cuenta goleadora de los turolenses y marcó el camino a seguir para tratar de sobrevivir en una división en la que el mínimo detalle puede desequilibrar un encuentro.



El CD Teruel de Víctor Bravo no es, ni mucho menos, un equipo de grandes goleadas. En más de una ocasión, el técnico zaragozano ha reconocido ser un apasionado del unocerismo y su apuesta por un estilo defensivo así lo ha hecho patente. En su aventura por la Primera RFEF, todo parece indicar que nada va a cambiar y que el bloque rojillo va a seguir la tónica que le lleva alzando a la gloria en los últimos años.



Sin embargo, en el primer encuentro de la temporada el cuadro de Pinilla no se echó atrás, sino que optó por jugarle de tú a tú a un rival de entidad como el Lugo. Su propuesta, bastante bien controlada por el conjunto gallego, obtuvo recompensa en la primera mitad, cuando Nacho Castillo inauguró la nómina de goleadores en un desajuste defensivo del equipo rival e hizo saltar las alarmas a los del Anxo Carro. Cierto es que con ventaja en el marcador sí que se pudo ver un CD Teruel algo más conservador, aunque siempre tratando de generar peligro por las bandas o por medio de envíos directos hacia sus referentes ofensivos.



La diana del recién incorporado centrocampista marcó el camino a seguir para un equipo que el pasado curso fue el campeón de grupo con menos tantos anotados. Un dato que habla muy bien de la capacidad del equipo rojillo para aprovechar cualquier tipo de ventaja, ya que sumó buena parte de sus puntos gracias a victorias por la mínima.



De hecho dieciséis de los diecisiete triunfos cosechados por la disciplina de Víctor Bravo que le llevaron hasta el ascenso fueron por tan solo un gol de diferencia. Únicamente ante el Hércules en el José Rico Pérez, el cuadro turolense se llevó los tres puntos con una renta mayor, gracias a un gran doblete de Aparicio. Resultados apretados Esa parece que también va a ser la tendencia en el grupo uno de la Primera RFEF, ya que este pasado fin de semana ningún equipo fue capaz de vencer por más de un gol de diferencia y tan solo tres pudieron anotar más de una diana.



A pesar de que el estreno liguero tan solo tuvo dos empates (Deportivo de la Coruña 0-0 Rayo Majadahonda y Unionistas 0-0 Sestao River), la igualdad reinó en el resto de compromisos, en los que las tablas se desequilibraron por muy poco.



Además, casi la mitad de los rivales del CD Teruel se quedaron sin ver portería en la primera fecha de competición, por lo que el conjunto rojillo dejó muestras positivas al ser capaz de anotar en uno de los campos más complicados de la categoría. Igual que los últimos tres años Además, el tanto de Castillo, que todavía no había anotado con la camiseta del CD Teruel, le permitió sumarse a la lista de primeros goleadores del cuadro rojillo. El centrocampista imitó a Borja Romero y a Villa, que también se encargaron de inaugurar la relación de goleadores en la primera jornada durante las dos últimas temporadas. Con la diana ante el Lugo, el cuadro de Víctor Bravo completa su tercer año consecutivo marcando gol en la primera fecha de competición oficial. Algo que el conjunto turolense ha conseguido en más de la mitad de sus estrenos de la última década.



En la 2013-2014, el primer goleador del CD Teruel fue Vicente Pascual en un primer choque ante el Oliver, que concluyó con victoria por dos goles a cero de los turolenses.

Un año más tarde, el primer tanto rojillo llegó en la segunda fecha de competición, cuando Samba fue el encargado de inaugurar la nómina goleadora del cuadro de Pinilla con un doblete que sirvió para remontar en casa ante el Ebro.



Esa fue la última ocasión que los aragoneses no marcaron en la jornada inaugural hasta el curso 2018-2019, en el que Dieste se sumó a la lista de primeros anotadores también en la segunda jornada. Borja Romero hizo lo propio en la 2019-2020.



En el año de la pandemia, el primer gol llegó en la jornada seis debido a que el primer partido terminó con victoria turolense por incomparecencia del rival -el San Juan- y los siguientes encuentros se suspendieron, por lo que el primero que se pudo disputar fue el correspondiente a la sexta fecha de campeonato, en el que Javi Galán, por aquel entonces en el Huesca B, se marcó gol en propia meta e inauguró la cuenta del CD Teruel.



Tras el estreno goleador de Castillo, el próximo domingo en Pinilla el resto de sus compañeros tratarán de sumarse a la lista de anotadores para sumar los tres primeros puntos de la temporada.