Nadie quiere perderse la gran final del domingo en Pinilla

Por

El compromiso de la plantilla del CD Teruel ha sido una de las fórmulas del éxito del conjunto rojillo durante toda la temporada. Todos han querido formar parte del ascenso que puede consumarse este próximo fin de semana. Veteranos, jóvenes, fichajes y cedidos han puesto su granito de arena para que el equipo de Víctor Bravo ocupe la posición más alta de la tabla a falta de tres jornadas para la conclusión de la temporada. De cara al domingo, todos quieren estar presentes en el compromiso decisivo de la temporada. Guille Andrés y Luis Carbonell, que terminaron el partido ante la Peña Deportiva con molestias, estarán prácticamente con total seguridad disponibles para el duelo ante la SD Formentera, mientras que Emaná acorta plazos de recuperación a pasos agigantados después de quedarse fuera en los dos últimos partidos, tras lesionarse en los últimos minutos del derbi contra el Ebro. A pesar de estar en un gran estado de forma, Marc Manchón será la única baja asegurada para el choque de Pinilla por acumulación de tarjetas.



Las ganas de que llegue el domingo van en aumento conforme avanza la semana. Jugadores y cuerpo técnico desean llegar a Pinilla, sentir el aliento de su afición y conseguir los tres puntos más valiosos de la historia de la entidad. Nadie quiere perderse la gran cita de la temporada.



La plantilla rojilla regresó a los entrenamientos tras lograr un empate con sabor a victoria el pasado domingo en Santa Eulalia del Río. La única nota negativa del compromiso llegó a causa de las molestias físicas con las que terminaron diversos jugadores. Consecuencias de la batalla Luis Carbonell fue el primero en pedir el cambio, cuando tan solo se habían disputado treinta minutos de juego. El jugador cedido por el Real Zaragoza, que está siendo uno de los mejores en el tramo final de la temporada, notó ciertas molestias musculares durante el encuentro y se tiró al suelo por recomendación del banquillo rojillo. Víctor Bravo y sus ayudantes prefirieron prevenir por delante de curar. El jugador fue sustituido por Carlos Javier, cuando el CD Teruel dominaba en el marcador.



Pese a ello, Carbonell, que ya estuvo en el dique seco durante varias jornadas por unas dolencias en la rodilla, estará con total seguridad para el partido del domingo, ya que pudo entrenarse con normalidad en las primeras sesiones del grupo. Además, en las pruebas que el cuerpo médico del club turolense le realizó nada más acabar el choque ante la Peña Deportiva no se le vio ninguna lesión.

El otro principal afectado del partido en Santa Eulalia fue Guille Andrés, que también se retiró con molestias al descanso. El delantero terminó la primera mitad con visibles síntomas de dolor, después de recibir el pisotón de un jugador de la Peña Deportiva en la zona del tobillo derecho al defender una falta lateral.



Tras el golpe, el atacante rojillo no pudo recuperarse a tiempo para jugar en la segunda mitad y Víctor Bravo tuvo que meter a Borja Romero en su lugar. Aunque el jugador quedó tocado tras el partido, desde el club confían en que llegue a tiempo para el enfrentamiento del fin de semana, ya que no es la primera vez que le sucede algo similar en lo que va de temporada.



Al igual que Luis Carbonell, Guille Andrés también se perdió varios encuentros durante el curso debido a unos problemas en el pubis. Exhausto, pero sin problemas Los problemas físicos de Andrés y de Carbonell dejaron a Villa como principal referencia ofensiva durante más de sesenta minutos el pasado domingo.



Como es habitual, el máximo anotador del cuadro rojillo peleó sin descanso cada balón, tanto por arriba como por abajo. De hecho, de sus botas surgió el tanto turolense al robar un balón en campo contrario, internarse en el área rival y ser derribado por un oponente.



Ese fue el primero de los muchos golpes que terminaría recibiendo a lo largo de los noventa minutos y que le harían acabar el encuentro ante la Peña Deportiva exhausto, pero sin dolencias preocupantes de cara al encuentro frente a la SD Formentera. Las ganas de Emaná Dos semanas han pasado ya desde que Emaná se rompió y el delantero no puede tener más ganas de volver con el equipo.



Corría el minuto 44 de la segunda mitad cuando el atacante de origen camerunés pisó mal y se quedó tendido sobre el césped artificial de La Almozara. Lo que en un principio parecía ser un problema en el Tendón de Aquiles pasados unos días terminó siendo una lesión en la parte externa del tobillo. El cuerpo técnico respiró aliviado porque Emaná podría volver a participar en lo que restaba de curso, aunque tuviese que ausentarse, como mínimo, un par de semanas.



La recuperación fue mejor de lo esperado durante la primera fase, ya que el nueve rojillo llegó a entrenarse junto al resto del grupo y parecía que incluso podía entrar en los planes de Víctor Bravo de cara al choque ante el Valencia Mestalla. Sin embargo, el delantero todavía no estaba al cien por cien, por lo que terminó quedándose fuera de la convocatoria a última hora, al igual que sucedió en el del pasado fin de semana.



De cara al encuentro ante la SD Formentera, Emaná quiere volver a vestirse de corto. Con ese objetivo en mente, el atacante estuvo durante la mañana del lunes realizando ejercicios para fortalecer la zona afectada. Su presencia en la lista de Víctor Bravo será una incógnita hasta el último momento, aunque las sensaciones en el seno del club son positivas. Manchón, la única ausencia El entrenador del CD Teruel confía en poder contar con todas sus piezas tanto en la defensa como en el ataque, ya que será en la medular donde tenga la única ausencia asegurada para la batalla de Pinilla.



Marc Manchón vio su quinta cartulina amarilla en el encuentro del fin de semana pasado y tendrá que cumplir sanción. El centrocampista se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Víctor Bravo, pero este domingo le tocará ver el compromiso desde la grada.