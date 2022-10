Nueva tarde amarga para el Utrillas en su visita al Cuarte (3-1)

Por

El Utrillas sigue su particular pesadilla después de caer por tres goles a uno ante el Cuarte, en un partido en el que los minero han aguantado durante la primera fase, pero el cuadro local ha sido capaz de marcar las diferencias en los momentos decisivos del duelo. Los de Pitu Lerga se hunden en la clasificación al sumar su tercera derrota consecutiva en un inicio de curso muy condicionado por los rivales a los que se ha tenido que enfrentar el cuadro turolense.



El duelo ha comenzado con igualdad por parte de ambas partes. El Utrillas avisaba primero con un disparo de Lautaro, pero la respuesta del Cuarte no ha tardado en llegar con un buen acercamiento que Meré ha logrado sacar bajo palos. Un disparo de Casero desde fuera del área ha sido la ocasión más clara de la primera mitad para el conjunto minero, que estaba aguantando bien el tirón durante los primeros veinte minutos de partido. Sin embargo, en el treinta ha llegado el primer tanto de la tarde y ha sido para el conjunto que vestía de verde. Alejandro Villalba ha avanzado a los suyos para acabar con las buenas sensaciones que el Utrillas estaba mostrando durante el primer tiempo.



Tras el paso por vestuarios, el conjunto dirigido por Pitu Lerga ha recibido un mazazo todavía más doloroso. El Cuarte aumentaba las diferencias cuando solo se habían disputado cinco minutos de la segunda mitad y los fantasmas del último duelo ante el Barbastro, en el que el equipo encajó nada más comenzar el sgeundo tiempo, volvían a hacer acto de presencia. Sin embargo, en esta ocasión, la reacción del Utrillas ha tardado algo menos y parecía llegar a tiempo cuando en el minuto 62 Paki acercaba a los suyos desde el punto de penalti.



Pero la fortuna no está del lado utrillense en el complicado inicio de curso, ya que siete minutos después de lograr el 2-1, el Cuarte ha vuelto a marcar desde los once metros y ha dejado las opciones de puntuar muy limitadas para los turolenses. Adrián Hernández parecía intentarlo, pero su gol ha sido anulado por el juez de línea y la aciaga tarde del Utrillas en Cuarte ha concluído con derrota y con la expulsión de Pumareta, que regresaba al equipo por lesión.