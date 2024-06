Pablo Quílez, preparador físico del CD Teruel, abandona las filas del club

Por

El preparador físico del CD Teruel, Pablo Quílez abandona el club rojillo después de dos temporadas formando parte del cuerpo técnico del equipo. La entidad mudéjar se encargó ayer de hacerlo oficial a través de sus redes sociales. Según el propio club, al igual que al resto de jugadores, se le ofreció una oferta de renovación, pero decidió no aceptarla.



Pablo Quílez llegó al CD Teruel en la campaña 2022-2023, durante el periodo de Víctor Bravo al frente del banquillo turboleta. Así pues, vivió sobre todo momentos positivos que culminaron con el ascenso del club a la Primera Federación, no obstante, en esta temporada le ha tocado vivir la cruz de la moneda con ese regreso a la Segunda RFEF.



Pablo Quílez no es la primera ficha del cuerpo técnico que abandona el barco turolense. Antes de él lo hicieron el anterior entrenador Raúl Jardiel y el segundo entrenador Pablo Roldán, por lo que todo apunta a que esa reconversión de la plantilla también se traslada al cuerpo técnico al completo.



En este sentido, por el momento solo se conoce sustituto para Raúl Jardiel, ya que el club ya hizo oficial el fichaje del preparador guipuzcoano, Unai Mendia. Sin embargo, no hay más noticias respecto al resto del personal que formará parte del equipo de Mendia. Lo único que se sabe, según comunicó el propio Mendia en su presentación oficial como entrenador del CD Teruel, es que el vasco viene solo y que tratará de buscar ayudantes entre personas de la casa, es decir, aragoneses.