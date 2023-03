Paso de gigante del Utrillas para tocar la permanencia con la yema de los dedos (2-1)

Por

Hay partidos que permanecen en el recuerdo de los aficionados durante mucho tiempo. El de ayer en La Vega tuvo los ingredientes para ser uno de ellos. No solo por el resultado, sino también por lo que pueden suponer los tres puntos logrados ante el Tamarite. Los de Pitu Lerga fueron capaces de darle la vuelta al duelo en diez minutos de maestría en el inicio de la segunda mitad y dieron un salto enorme hacia la permanencia. La Vega despidió a los suyos al son de “Utrillas es de Tercera”. Ya queda menos para que lo sea un año más de manera oficial.



El inicio no ayudaba a pensar en positivo, ya que el Tamarite se adueñó del esférico desde los primeros minutos e hizo trabajar intensamente a la defensa minera, que cumplió en los cinco minutos de inicio, pero se despistó cuando el electrónico indicaba que se habían disputado siete de la primera mitad. Fue entonces cuando el duelo se le empezó a poner cuesta arriba a los de Pitu Lerga. Un desajuste defensivo terminaba con el balón en el fondo de la portería defendida por Láinez. Tocaba rema a contracorriente.



La reacción de los locales no se hizo esperar, ya que la posesión pasó a ser de dominio blanco. Con un par de faltas en la frontal trataron de generar peligro los turolenses. Sin embargo, los disparos de Gorgas, primero, y Adrián, después, no vieron portería.



Los primeros veinte minutos eran de dominio alterno, pero el gol en contra ejercía demasiada presión sobre un bloque minero que sabía de la importancia de sacar algo positivo del encuentro.

Tras su buen arranque, el Tamarite había bajado el ritmo. Las pérdidas en el centro del campo concedían acercamientos de peligro para los de La Vega, que no terminaban de afinar su puntería para igualar la contienda. No obstante, la imagen utrillense había mejorado notablemente con respecto a los minutos iniciales.



Matar lideraba las labores de creación de los de Pitu Lerga ante la ausencia de Jorge López en el centro del campo. Sus carreras ponían en alerta a la defensa oscense y generaban muchos espacios, especialmente en las bandas, desde donde llegaban la mayoría de acciones de peligro de los de las Cuencas Mineras. En una de esas, Aritz tuvo el gol en sus botas, pero además de que no acertó en el remate, el colegiado alzó el brazo indicando posición irreglamentaria.



La más clara de la primera mitad para el Utrillas llegó a cinco minutos del entretiempo. Aritz peinó a la perfección un balón aéreo para dejar a Adrián solo contra el portero tras un buen control orientado. El delantero utrillense se coló en el área rival, pero su conducción se marchó demasiado larga y terminó cometiendo falta sobre el portero visitante.



Al descanso se llegó con ventaja del Tamarite y tras el paso por vestuarios, el Utrillas salió con la intención de poner el 1-1 lo más rápido posible. A los seis minutos del segundo tiempo llegó. En una falta en la frontal del área, Casero fue el más listo de la clase y sacó rápido para Tena. Con la defensa descolocada, el extremo del Utrillas optó por la potencia y puso las tablas en el electrónico. El cuadro local le dio de su propia medicina al Tamarite, que en los primeros compases del partido se había puesto por delante con un buen inicio.



Lo mejor estaba por llegar. Cuatro minutos después Casero y Tena volvieron a entenderse a la perfección, aunque en esta ocasión Aritz iba a ser el encargado de empujar el balón tras un gran centro del 20 de los blancos. Delirio en La Vega tras diez minutos perfectos que podían ser un paso de gigante hacia la salvación.



Treinta minutos por delante y tres puntos que aferrar con uñas y dientes. La afición minera ponía de su parte para conseguirlo y la tarde tomaba tintes festivos. El reloj corría a favor de los de La Vega, que eran conscientes de la importancia de los tres puntos e iban reculando para defender la renta obtenida en diez minutos de perfección.



Los oscenses, a su vez, iban avanzando metros y ganando terreno en campo rival. De hecho, en el minuto 68 el Tamarite pudo volver a igualar la contienda tras un despeje defectuoso de la defensa turolense. El delantero no atinó y el cuero se marchó por encima de la meta de Láinez para alivio de la afición minera.



Adrián Hernández trataba de buscarse la vida aislado en la zona de ataque tras la sustitución de Aritz. Todos los balones buscaban al ariete utrillense, que quería agrandar las diferencias para vivir con algo más de tranquilidad los quince minutos finales. Sin embargo, las imprecisiones se sucedían en los dos costados.



A diez del final, una ovación se apoderaba de La Vega para despedir a uno de los hérores de la tarde. Tena se marchaba tan exhausto por el esfuerzo realizado que se quedaba sentado en una de las esquinas del terreno de juego.



El primer “uy” de la recta final llegó por parte de los visitantes, que probaron fortuna desde la frontal del área sin éxito, aunque metieron el miedo en el cuerpo para los infinitos minutos que restaban hasta la conclusión.



En La Vega se pedía la hora a cada segundo que transcurría de contienda, ya que el Tamarite no dejaba de insistir en aguarle la fiesta a los mineros. Pero los de las Cuencas Mineras no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer en el último suspiro. El árbitro miraba su reloj y la hinchada cantaba “Utrillas es de Tercera” cuando el meta visitante se incorporaba para el último córner del partido. Pitu Lerga no sabía dónde meterse y reclamaba el final del partido. Tras mucho sufrimiento, el pitido final volvía a hacer explotar a La Vega. La permanencia estaba mucho más cerca tras el triunfo.