Tamarite nubla los sueños mineros al causar la tercera derrota consecutiva (0-2)

Por

Nueva derrota del Utrillas, la tercera consecutiva, que pone freno a un posible impulso en la clasificación, abocado a una zona sin pretensiones en la clasificación, tan lejos del descenso como no muy cerca de los puestos de promoción, con los que podría haber seguido soñando de haberse impuesto a un Tamarite que le supera ahora en la tabla con dos puntos más. Y no es que no lo intentara el equipo turolense, pero no le salieron las cosas y el corazón no fue suficiente. Fue mejor el equipo literano, haciendo un partido muy serio, el que se impuso merecidamente después de hacer un partido más aplicado y de saber transformar dos de las oportunidades de que dispuso.



El Utrillas mantuvo la inercia de los últimos partidos en los que parece que no le sale nada. Segunda derrota consecutiva en La Vega y otra vez una defensa demasiado blanda que ya ha recibido siete goles en los tres últimos partidos. Y esta vez, a diferencia de los últimos cuatro partidos, ni siquiera vio puerta, lo que completó un flojo encuentro en el que estuvo flojo atrás e ineficaz arriba.

El equipo de Pitu Lerga intentó llevar la iniciativa. Salió con ganas, hasta con intensidad, intentando mandar en el centro del campo, pero pronto se advirtió que le faltaban ideas, que no conseguía desdoblarse con facilidad y que cometía demasiadas imprecisiones. El Tamarite, muy tranquilo y ordenado, esperaba en su campo.



Apenas hubo oportunidades hasta que el Tamarite se adelantó pasada la media hora de juego por medio de Albert Flo, cuyo disparo desde fuera del área venció la estirada de Lainez, que no pudo detener el balón. Llegaba el gol poco antes del descanso y el Utrillas acusó el golpe. Se paralizó el equipo de Lerga, que no sabía qué hacer con el balón.



Tras el descanso, no se apreciaron demasiados cambios en el patrón de juego del Utrillas, tan voluntarioso como improductivo. No conseguía el equipo turolense inquietar al Tamarite, que aguardaba su oportunidad para salir a la contra y así a los pocos minutos Guti hacía el segundo gol, que aunque quedaba mucho0 tiempo por delante, ponía el partido muy cuesta arriba para los de Lerga.

Movió el banquillo el técnico del Utrillas dando entrada a Jorge López y a Muñoz y el equipo lo agradeció teniendo más ritmo y siendo más ambicioso. Así el Utrillas gobernaba el partido con más determinación y Muñoz envió un balón al larguero en la que fue la mejor oportunidad de los utrillanos que podría haber metido al equipo en el partido.



Entraron Mallor y Jorge Ruiz para dar más frescura al equipo, pero el Tamarite se mostraba muy cómodo y se exponía poco, dedicado a gestionar su ventaja sin correr demasiados riesgos. El Utrillas no se resignaba pero le faltaban ya fuerzas e ideas para inquietar a Édgar, que apenas tuvo que intervenir para atrapar algún centro.



Lo intentó también el equipo de Lerga a balón parado pero tampoco estuvo inspirado. Mele fue el último cartucho cuando el Utrillas ya asumió riesgos que no derivaron en nada positivo. El Tamarite mantuvo el orden y neutralizó todas las tentativas de un Utrillas que acabó siendo la imagen de la impotencia.