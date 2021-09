Plan para unir en un solo club al atletismo de la ciudad de Teruel

Por

Este sábado por la tarde se plantará la semilla de una entidad que aglutine a los clubes de atletismo de la capital y alrededores. En el marco de la Feria del Deporte que se celebra en el pabellón de Los Planos de Teruel se lanzará la invitación a todos los clubes de la ciudad y alrededores que tengan por objeto los deportes atléticos para sumarse en un único club de nueva creación.



Bajo la idea de sumar, el planteamiento sería crear una nueva entidad que acogiese a todos los deportistas de los clubes de Teruel y alrededores. La propuesta se lanza bajo la nomenclatura de Súmate (+TE), tratando de plasmar la necesidad de adhesión, de sumar.



Por el momento la Asociación Atlética Turolense y la Escuela de Atletismo de Sarrión ya han comenzado a trabajar en la idea de fusionarse en una nueva entidad. Aunque está previsto que la Escuela de Sarrión mantenga su actividad actual, “todo lo que sea licencias y competir a nivel provincial, regional y nacional sí que se va a hacer bajo una misma denominación”, explicó el presidente de la Asociación Atlética, César Torrente.



“La idea es que si la reunión del sábado sale adelante es crear un club pluridisciplinar en le que se trabaje desde chiquillos en edad escolar hasta veteranos , con amateurs, runners, gente de carrera por montaña o incluso triatlón”, explicó Torrente, que apostará por la creación de “nueva estructura de club con diferentes responsables e incluso conseguir un director deportivo” y un presidente ajeno a cualquiera de los clubes que se fusionen en esta propuesta con “un perfil representativo que haga funciones de representación tanto con entidades financieras como entidades públicas para buscar subvenciones y ayudas”.



La apuesta por una presidencia ajena a los clubes “es lo ideal” para Torrente para que no se puedan “herir sensibilidades”. “La idea es cambiar el chip. No hay que pensar que nadie se va con nadie, sino que sumamos, como dice el nombre del proyecto. La suma es algo muy grande, la suma es Teruel”, explicó.



La propuesta se ha lanzado a todos los clubes de la capital turolense cuya actividad está directamente relacionada con el atletismo. Se ha invitado a la reunión a clubes como La Salle, Teruel Parque, Atletismo Mudéjar, Grupo de Alta Montaña de Teruel y Albentosa a Pie para “hacer una presentación, una puesta en común, y analizar si es viable”, resumió el responsable de la AAT. Ventajas

Entre las ventajas que podrían tener los deportistas si sale adelante la propuesta de un gran club que reúna a todos se lograría una mayor visibilidad multiplicando el número de deportistas que participarían bajo el mismo club y con los mismos colores en las competiciones.



Esa mayor visibilidad podría favorecer la llegada de mejores ofertas de patrocinio. Además, un mayor volumen de deportistas permitiría contratar servicios comunes, como un autobús que llevase a toda la expedición a un evento o carrera, o mejores condiciones en compras conjuntas o la preparación de equipaciones, explicó Torrente.



También repercutiría en la organización de eventos, y aquellos que se ponían en marcha hasta ahora por los clubes de forma independiente podrían contar con más apoyo de voluntarios al tratarse de una “entidad mayor”. Este proyecto ya ha despertado el interés de una entidad financiera, que habría manifestado su interés en un patrocinio global, que “permite el tener esa visibilidad mayor”. Un club, muchas identidades

A pesar de que sería un único club el que aglutinaría a todos los deportistas, sí se podría mantener la identidad grupal. Si hasta ahora los deportistas se han ido apuntados a los clubes en función de sus preferencias deportivas, éstas podrían´´podrían quedar reflejadas en la ropa del club que luciría en la parte delantera el nombre de +TE o Súmate, y en la parte trasera podría albergar las preferencias del deportista mensajes como “+Montaña”, “+Cross”, “+Maratón”, etc. e incluso otras acepciones como “+Parque”, por ejemplo, para todo el mundo se “sienta integrado al llevar esa camiseta”.



La propuesta contempla unos precios casi simbólicos para las cuotas básicas de los socios, que podrían ir incrementándose en función de los servicios que éste fuese reclamando del club como la ficha federativa o planes de entrenamiento, entre otros. Torrente entiende que lo que están haciendo actualmente los clubes, “siendo pequeños es limitar las opciones de los asociados” y el proyecto de +TE se presenta como una solución “ventajosa para todos”.