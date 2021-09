Raúl Fernández: “Voy a darlo todo para subir a MotoGP como Campeón del Mundo de Moto2”

Por

Raúl Fernández está sorprendiendo a propios y extraños en su primer año en Moto2. Después de no tener claro si subiría a la categoría intermedia, en poco más de medio año tiene confirmado que será piloto de MotoGP con KTM, por lo que es su primer y único año en la categoría intermedia. El piloto madrileño siempre ha soñado con subir a la máxima categoría ganando un mundial en categorías inferiores, por lo que tiene seis carreras para reducir la ventaja con su compañero de equipo, el australiano Remy Gardner.



-Raúl, llega a un circuito de casa, una magnífica oportunidad para recortar diferencias con su compañero de equipo.



-Estoy muy contento con llegar a Motorland ya que aquí hice mi primer podio y guardo muy buenos recuerdos, aunque habrá que ver mi estado físico el domingo. De momento de la mano no me duele mucho, puedo mover el hueso bien, pero no deja de ser una operación y tengo la mano muy inflamada, aunque espero estar lo mejor posible en la carrera. Ahora no pensamos en el campeonato ni mucho menos, solo dar lo mejor de mí y hacerlo bien.



-Ha sido una verdadera lástima los dos ceros, es lo que marca la diferencia en el campeonato.



-Al final estamos aprendiendo y es cierto que mi compañero está haciendo un campeonato muy bueno. En otras ocasiones en esta categoría se cometían más errores pero este año Remy está siendo muy regular y hay que tener en cuenta que yo llevo medio año compitiendo en Moto2.



-A pesar de todo, su temporada está siendo magnífica, sin duda el mejor piloto español.



-Al final si me llegan a decir que a principio de año estaría consiguiendo estos resultados lo hubiera firmado ya que es una categoría muy difícil. Incluso lo hubiera firmado con peores resultados ya que si nos fijamos en la mayoría de los pilotos, primero hay un periodo de adaptación y después ya se opta por los puestos de arriba. Nosotros estamos entre los pocos que se han adaptado bien y las conclusiones son muy positivas.



-Lo que está claro es que si quiere ganar el campeonato no hay margen de error.



-La realidad es que no hay margen de error para nadie ya que al más mínimo fallo pierdes muchos puntos. Es cierto que Remy está siendo muy regular y hasta la fecha ha puntuado en todas las carreras, pero hay que tener en cuenta en base a lo que decía antes que mi compañero de equipo lleva seis años en Moto2 y yo llevo poco más de medio año y eso se tiene que notar.



-La temporada pasada no tenía claro el salto a Moto2 y en menos de un año ya tiene confirmado su salto a MotoGP.



-Estoy contento de ir a MotoGP. Desde pequeño he estado con KTM y Red Bull, por lo que estar el año que viene en la máxima categoría va a ser un sueño hecho realidad. Lo único es que siempre he sido de la idea de subir con un título en categorías inferiores, pero a veces las cosas son así, por lo que este va a ser el último año en poder conseguirlo, por lo que voy a darlo todo en las seis carreras que quedan y sin o es posible estaré contento ya que estaré entre los pocos que han conseguido ser subcampeón en su primer año, a la altura de Rins, Viñales o Márquez. Al final ganes o no estoy aprendiendo mucho de cara al año que viene.



-Independientemente de que le hubiera gustado estar un año más en Moto2, el que un equipo de fábrica se fije en usted demuestra que tiene un gran talento.



-Estoy muy satisfecho de cómo están funcionando las cosas este año y valoro mucho que la gente se haya fijado en mí. Me consta que otros estaban interesados en que corriera con ellos, pero al final estoy muy contento con competir con KTM y ya dije hace tiempo que era un sueño subir con ellos y al final lo voy a hacer realidad.



-Los dos compañeros de equipo se juegan el Mundial y subirán a MotoGP el año próximo ¿Qué hace el equipo para gestionar tan bien la situación?



-Al final cada uno tiene su entorno y trabaja pensando qué es lo mejor para él. La diferencia no es la gestión, la hace que somos dos compañeros fuertes que hace subir el nivel del equipo. Siempre se ha dicho que el principal rival es el compañero de equipo y el tener al primero y segundo en la general hace que estemos a un nivel muy alto.



-Piensa ya algo en MotoGP o tiene todas las miradas puestas en las carreras que faltan.



-Estoy centrado en Moto2 al cien por cien. Quedan seis carreras y es una parte importante del campeonato, por lo que todavía queda mucho. Yo lo que quiero es ganar carreras y es la única manera de acercarnos en la clasificación.



-¿Qué destaca usted de Motorland?



-Cuando consigues buenos resultados en un circuito al final te gusta. Conseguí ganar en el FIM CEV Repsol, aquí hice mi primer podio en el Mundial de Moto3, por lo que tengo muy buenos recuerdos. La diferencia creo es las sensaciones que te transmite un circuito cuando ganas.



-¿Qué tal ha ido la jornada del viernes?



-En general fue un día positivo. Lo más importante el viernes fue ver cómo estaba mi mano, ya que han pasado muy pocos días desde la operación. Necesitábamos ver cómo nos sentíamos sobre la moto, para saber si estábamos preparados para aguantar la carrera del domingo y en general ha ido bien. Ahora intentaremos clasificarnos bien para poder pelear el domingo.



-¿Hasta qué punto motiva a un piloto la presencia de la afición local en las gradas?



-Es algo que nos gusta mucho. Hemos estado año y medio sin gente en las gradas y ahora cuando sales fuera y ves que ya había público en el circuito y no sabíamos si habría aquí te quedabas un poco con sensación triste, pero ahora que ya hay y sabes que te apoyan a ti ya que eres su referente, es algo muy bonito y nos anima a darlo todo.



-El año que viene tendrá en su moto a Pedro Acosta ¿Qué opinión tiene de él?



-Creo que está haciendo algo increíble, logró cuatro podios con tres victorias en las cuatro primeras carreras, algo que nadie lo había conseguido. Me alegro mucho de que haya heredado el equipo del año pasado, conmigo se portaron muy bien realizando un trabajo que me ayudó mucho a crecer como piloto y que consigan ahora ser líderes me hace muy feliz. Ojalá consigan el mundial ya que hasta ahora lo tienen todo muy favorable.



-Lo que tenemos claro es que en Moto3 y en el FIM CEV hay una serie de pilotos españoles, como Acosta, Guevara, Artigas o su hermano que asegura un futuro espléndido para el motociclismo español.



-Salvo Acosta, creo que el resto está haciendo un año de Rookie, cometiendo errores como es normal, aprendiendo los circuitos, teniendo que pasar por la Q2. Izan parece que está mejorando bastante y los demás espero que también poco a poco irán a más. De todas formas se están haciendo muy bien las cosas, con unos campeonatos impresionantes a edad muy temprana y eso hace que lleguemos muchos españoles al FIM CEV Repsol o a la Red Bull Rookies Cup. Tenemos el futuro asegurado.