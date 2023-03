Raúl Guimerá: “Todo objetivo de un piloto es ser campeón del mundo”

Por

De la bici a la moto y de ahí a la historia. Raúl Guimerá es piloto de enduro y el fin de semana pasado se quedó a nada del podio de la categoría júnior del Campeonato del Mundo de SuperEnduro. El de Valderrobres terminó en cuarta posición en la última prueba del campeonato celebrada en la ciudad polaca de Gliwice, lo que no le permitió asaltar la tercera posición de la general que ocupaba el alemán Milan Schmueser, pero igualmente Guimerá cuajó una actuación magistral y acabó siendo ni más ni menos que el cuarto mejor piloto del mundo de SuperEnduro en la categoría júnior. Con todo y con eso, Raúl no para. El piloto continúa teniendo hambre de títulos y piensa seguir trabajando para continuar engrosando su palmarés: “siempre intentaré luchar por las primeras posiciones”.



- Cómo se empezó a interesar por el mundo del motor?

- Sería cuando tenía cuatro o cinco años. Mi padre me llevó a mi primera competición de motos de trial, que hacían allí cerca de Valderrobres, y desde ese momento le dije a mi padre que yo tenía que acabar haciendo eso.



-¿Cómo fueron sus inicios?

-Empecé corriendo en bicicleta de trial hasta los 12 años. Luego di el salto a la moto de trial hasta los 19 años. Comencé a competir a nivel aragonés con la moto de trial y poco a poco fui ganando títulos y subiendo el nivel hasta que en 2019 conseguí mi primer título nacional, que quedé subcampeón de España de trial en categoría júnior. A partir de ahí, ya salté a la moto de enduro, que es con la que corro actualmente.



-En su familia, ¿hay mucha tradición de motor?

-Mi padre no ha corrido nunca, lo único es que sí que le gustaban. Teníamos amigos y conocidos que sí que competían, pero mi padre nunca había ido en moto. Empezó a ir en moto gracias a mí porque me compró a mi una y para seguirme se compró el otra.



-¿Quiénes fueron sus referentes?

-Cuando estuve corriendo en trial, como todo trialero, tuve la esperanza de ser un Toni Bou en la vida que ha sido ya no sé cuantas veces campeón del mundo. Ahora en la modalidad de enduro está Mario Román, un piloto español también de la marca Sherco como con la que compito yo, que a nivel mundial es uno de los mejores y es un poco el referente que tengo yo ahora. Además, de pequeño verlos correr y ahora estar corriendo con ellos es un sueño hecho realidad.



-Viene de ser cuarto en la categoría júnior del Campeonato del Mundo de SuperEnduro.

-Antes del covid ya hice dos años de SuperEnduro. En el primero no tuvimos grandes resultados porque al final pagamos la novatada y no íbamos muy bien preparados, y en el segundo ya me encontré mejor, pero no pude asistir a todas las pruebas, entonces tampoco tuvimos grandes resultados. Luego ya vino el Covid y nos perdimos dos temporadas, así que esta suponía la vuelta a la marcha a nivel mundial. Hasta última hora no decidimos correr. No sabíamos que íbamos a hacer, fuimos a la primera carrera a Polonia a probar y vimos que podíamos estar allí, entonces ya nos motivó a continuar todo el campeonato y hasta última hora hemos estado luchando por el podio a nivel de júnior. Así pues, estoy contentísimo con la progresión de la temporada y motivadísimo de cara al año que viene para llevarnos el mundial a casa.



-Rozó el podio, pero terminó cuarto que tampoco está mal.

-Sí, lo hablamos con mis familiares al acabar la carrera. Me veían como chafado y me decían, “pero al final estás cuarto del mundo que no es moco de pavo”, pero claro por una posición te quedas fuera del podio y creas que no es un sabor un poco amargo. Luego te lo replanteas y poder estar ahí es mucho más de lo que a mí me parece.



-¿Qué competiciones tiene en el horizonte?

-El mundial este de SuperEnduro es corto, ya que en tres meses lo hemos ventilado, pero no paramos. El fin de semana que viene ya voy a estar en la siguiente carrera a nivel nacional del Campeonato de Enduro Extremo que es en Oviedo. Esta será la tercera y nos quedarán aún dos más, así que a no parar de entrenar y de seguir mejorando para intentar llevarnos los máximos logros a casa.



-¿Y después Campeonato de España de Enduro Extremo?

-Tengo en mente, si se puede, comenzar el Mundial de Enduro Extremo también que arranca en mayo, pero aún no lo tengo claro, ya que se necesita mucho tema económico para realizar los transportes, inscripciones..., entonces estoy barajando las opciones que tenemos.



-Qué objetivos se marca de cara a estas competiciones?

-El Mundial de Enduro Extremo sería el primer año que correría, así que no voy con demasiadas expectativas. Iré un poco a ver lo que pasa. Sí que está claro que si puedo estar delante mucho mejor, pero como sería un año de prueba no me planteo nada, aunque siempre intentaré luchar por las primeras posiciones.



-¿Cuál sería su sueño dentro del mundo del motor?

-Todo sueño de un piloto es ser campeón del mundo, entonces ese es un poco el objetivo que me gustaría cumplir algún año y quién sabe, igual este año que viene en categoría júnior podamos conseguir ese Campeonato del Mundo. Yo no pararé de entrenar hasta conseguirlo.