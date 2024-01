Raúl Jardiel quiere el segundo triunfo y no da por bueno un empate ante el Arenteiro

Por

La primera victoria de la temporada ha reforzado la moral del CD Teruel y de su entrenador, Raúl Jardiel, que afronta con optimismo el choque de este sábado ante el Arenteiro (16:00 horas), en el que el bloque rojillo irá “a por los tres puntos, como en cada partido”. El técnico zaragozano volverá a contar con varias bajas para enfrentarse a un rival que viene en buena dinámica, gracias, en buena parte, al “trabajo diario”. Cabetas y Aparicio se quedarán fuera de la convocatoria por sanción, mientras que Ahn lo hará por lesión.



El CD Teruel visita el campo de Espiñedo, en el que el Arenteiro está mostrando su mejor versión, después de acabar con la mala racha de resultados que ha perseguido al equipo durante toda la primera parte de la temporada. Un zapatazo de Aitor Pascual sirvió para desequilibrar el duelo ante el Cornellá y, de paso, para “alimentar esa línea positiva de trabajo que ya venían mostrando los jugadores”, según explicó Raúl Jardiel en la conferencia de prensa posterior a la sesión de entrenamiento de este jueves.



El técnico no se mostró para nada conformista y quiso incidir en el mensaje que ya ha lanzado en más de una ocasión de que el CD Teruel puede competir e incluso ganar a cualquier equipo de su grupo: “Vamos a por los tres puntos. El partido veremos hasta donde nos da. Nunca considero un empate como bueno antes del partido. Si no consigues ganar, me gusta darle valor a los empates, pero vamos a por los tres puntos como en cada partido”.



Con ese plus de motivación por conseguir el segundo triunfo y empezar a ver más cerca la salvación viajará el equipo a O Carballiño, una villa de algo más de 13.000 habitantes de la provincia de Ourense que está disfrutando de la gran temporada que está realizando un equipo recién ascendido de la Segunda RFEF, como es el Arenteiro: “Me parece un equipazo. Es el tercer mejor local de la liga y es un equipo que se hace fuerte en casa. Es uno de esos ejemplos en los que se ve el trabajo diario. Sus futbolistas están mostrando muy buenas versiones”.



Precisamente, el campo de Espiñedo puede condicionar en cierto modo un encuentro que tendrá ciertas similitudes con el que el equipo disputó hace un par de semanas en Las Llanas, aunque con una mayor nivel de exigencia: “El Arenteiro es un equipo distinto al Sestao. Están en un buen nivel de confianza y se atreven a jugar. Tratan de tener pausa, de meter bolas por dentro, pero lo compensan bien con un fútbol directo. Va a tener similitudes con el de Las Llanas, pero este partido nos va a exigir más cosas”. Tres ausencias notables Así pues, el de este sábado será un nuevo encuentro “complicado” para los turolenses, que, además, volverán a verse afectados por las bajas. En esta ocasión, Raúl Jardiel no podrá contar con el capitán Cabetas ni con Aparicio por acumulación de tarjetas. Ahn también será baja, ya que sigue recuperándose de la pubalgia que le mantiene al margen del equipo y que tampoco permite su salida en este mercado invernal. “No conseguimos disponer de todos los futbolistas. Siempre tenemos dos bajas y esta semana son tres. Tengo confianza en todos los jugadores y en toda la plantilla, así que viajamos con gente suficiente para competir con garantías”, explicaba el dueño del banquillo rojillo, quien también elogiaba el rendimiento que está teniendo la defensa a pesar de no contar nunca con todas sus piezas: “La línea defensiva está ofreciendo un nivel muy bueno. Veremos con quién vamos de inicio”.



En ese sentido, el técnico zaragozano no desveló más detalles sobre cuáles serán los componentes de su defensa y, por tanto, tampoco dio más detalles sobre la ubicación que ocupará Ismael Sierra, que ya se ha convertido en un habitual en sus alineaciones: “Me gustan las dos posiciones de Isma, aunque solo haya jugado media parte de pivote en Tajonar y otra media en Las Llanas”. Los problemas del rival Sin embargo, los de Teruel no serán los únicos que cuenten con bajas para el compromiso de este próximo sábado, ya que el Arenteiro ha sido uno de los equipos que más salidas ha sufrido en el mercado de invierno.



Los gallegos despidieron al que hasta el momento había sido su capitán, Álex Fernández, y también vieron como abandonaban las filas del club dos delanteros importantes como Juan Delgado y, sobre todo, Miku. Sin embargo, también han reforzado sus filas con las llegadas de Álex Cardero, procedente del Oviedo, y de Marino Illescas, cedido por el Algeciras.



Con todo y con eso, Jardiel cree que la unión que muestra el Arenteiro sobre el terreno de juego es la misma que se respira en su vestuario, por lo que “las salidas y las entradas se notan menos” que en otros equipos: “Es un equipo que está muy bien engranado. Los que ya están llevan a los nuevos a entrar en la dinámica de juego. Es de esos equipos que menos pueden acusar las bajas”.



Respecto al mercado, el entrenador rojillo se mantuvo firme con el discurso de que el CD Teruel solo incorporará jugadores que mejoren la calidad de la plantilla actual. Además, el preparador zaragozano reconoció no tener miedo de los refuerzos que puedan realizar otros equipos que se encuentran en la misma pelea que los turolenses: “Cuando haces movimientos en diciembre es porque no estás satisfecho con jugadores que sacas. Me preocupan más los equipos que no hacen movimientos, porque están contentos con el rendimiento que están dando o que pueden dar los jugadores en la segunda vuelta. Yo tengo confianza en los jugadores que están aquí. Vamos a ver si hay algún cambio de aquí al final, pero no me preocupa mucho lo que hagan los demás y no me gusta compararme”.