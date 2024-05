Raúl Jardiel: “Si algo está claro del partido es que nos va a exigir”

Por

Una jornada más. Una jornada menos. El CD Teruel afronta este fin de semana una jornada más y después pasarán a quedar tan solo tres restantes; por ello el tiempo apremia. El CD Teruel vuelve a estar bien colocado para librar el descenso, pero, ahora, el margen de maniobra es muy corto. Los rojillos recibirán este fin de semana en Pinilla al Unionistas CF en un partido en el que Raúl Jardiel espera recuperar la mejor faceta ofensiva de los suyos para poder sumar de tres y en el que se respira una cierta “ilusión” por dar un paso de gigante respecto a sus objetivos: “Tenemos la posibilidad de dar un paso importante y cuanto menos partidos quedan los pasos son más firmes, así que tenemos esa ilusión de, en Pinilla, en casa, con nuestra gente, aprovechar esa oportunidad. Sabemos cómo y vamos a por ello”, declaró el técnico del cuadro turolense.



El último partido del CD Teruel ante el Fuenlabrada reflejó lo que le viene ocurriendo al equipo en las últimas jornadas, y es que su nivel defensivo sigue siendo de altura, pero han desatendido la faceta ofensiva: “En relación al último partido, hicimos un buen partido a nivel defensivo, pero es cierto que en los últimos dos o tres partidos tenemos un poco de déficit o tenemos que mejorar con la pelota, ofensivamente. No hemos tenido buenas versiones en la fase ofensiva y tenemos que recuperar argumentos que hemos puesto en otros momentos e incluso seguir mejorándolos y en eso estamos centrados”, declaró el técnico rojillo al respecto.



Jardiel también aclaró que esa carencia ofensiva no se debe tanto a la falta de pegada, sino más bien a dificultades en la creación: “No creo que nos haya faltado pegada, sino que lo que nos ha faltado es poder generar más para poder pegar. No hemos generado muchas situaciones y tiene que ver con la fase de construir, de progresar”, explicó. Así pues, para este choque Jardiel busca recuperar dicha faceta: “Tenemos que asumir más protagonismo con balón, teniendo muy claro lo que buscamos y eso nos va a permitir llegar más, generar más ocasiones de gol y pisar más área”, señaló. Un rival diferente El sábado en Pinilla el CD Teruel tendrá ante sus ojos a un rival que para Raúl Jardiel es “diferente” y que, por su juego, enamora. El mismo Jardiel reconoció que es un equipo que le “encanta”. “Es un equipo que me gusta mucho como está compuesto, un equipo muy equilibrado, que encaja muy bien y que está muy bien compensado”, admitió.



Las pruebas están ahí, y es que ese estilo de juego los ha llevado de la parte baja a la parte alta de la tabla: “Para mí no es casualidad la temporada que está haciendo”, declaró Jardiel al respecto. En la ida los salmantinos les hicieron sufrir de lo lindo: “En el partido de allí, en diciembre, el último partido del año, fue de los partidos que más hemos sufrido, sobre todo la segunda parte”, reconoció Jardiel, por lo que, en esta ocasión “si algo está claro del partido es que nos va a exigir”, indicó el preparador zaragozano. Carmona progresa Teniendo en cuenta la dimensión del rival y el partido que se espera, es muy importante para Jardiel contar con el máximo número de efectivos posible. En este sentido Tena sigue recuperándose después de la operación de apendicitis, pero Carmona progresa en su recuperación y podría estar el sábado: “Fran Carmona, que la semana pasada no pudo estar, va cada vez un poquito mejor y en principio puede llegar para el partido”, explicó el técnico.



A priori, por su situación en la tabla, parece que el Unionistas llega a Pinilla sin ninguna causa pendiente, por lo que jugaría sin presiones, pero lo cierto es que el equipo se está jugando estar en la Copa del Rey, por lo que no hay espacio a especulaciones respecto al rendimiento salmantino: “Ellos están en disposición de poder optar a jugar la Copa del Rey, una competición que les ha dado mucho esta temporada porque pasaron las eliminatorias y recibieron a todo un FC Barcelona, y sé que están en disposición, la están disputando y están en esa pelea”, aclaró Raúl Jardiel.