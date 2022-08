Riodeva vuelve a ofrecer su mejor ambiente en el regreso de la Titánica

Tras dos años sin poder celebrar la Titánica debido a la pandemia ocasionada por el covid hemos vuelto, y lo hemos hecho con más ganas que nunca

La VI edición de la Titánica Riodeva cumplió con las expectativas en su regreso tras la pandemia. El pueblo amaneció con la sensación de haber recuperado una fiesta que, como muchas otras, no pudo celebrarse en los últimos dos veranos. Por lo que había ganas y se notó desde el primer momento. Vecinos y veraneantes del municipio colaboraron para que no faltase detalle. El clima que se crea en Riodeva tanto antes como después de la prueba es uno de los puntos fuertes de una cita que este año estaba dentro del calendario puntuable de la Copa Aragón BTT XCM. El joven ciclista alcañizano Jorge Lamiel, del Club Rio Ucero, se proclamó vencedor de la sexta edición de una cita que ya se ha convertido en una de las fechas más destacadas del verano para los amantes del ciclismo de montaña. En la categoría femenina, Eva Elbaile volvió a repetir triunfo en Riodeva tras llevarse la prueba en la edición del 2019.Desde primera hora Riodeva empezó a recibir a los 140 participantes para una de las ediciones más especiales de la Titánica. Después del obligado parón la prueba regresó con modificación del recorrido incluida. “Tras dos años sin poder celebrar la Titánica debido a la pandemia ocasionada por el covid hemos vuelto, y lo hemos hecho con más ganas que nunca”, aseguró Alfredo Soriano, alcalde del municipio turolense.El apoyo y la colaboración vecinal ayudó a que todo fuese sobre ruedas durante la jornada de ayer. Jorge Lamiel aprovechó la oportunidad para coronarse. El de Alcañiz completó la distancia larga en dos horas, treinta y seis minutos y cuatro segundos, aventajando al segundo clasificado en casi cuatro minutos y dejando uno de los mejores tiempos en la historia de la carrera. Eva Elbaile hizo lo propio en la categoría femenina. La zaragozana conocía bien la prueba, ya que en el año 2019 ya consiguió acabar en primera posición. En la distancia corta, Jordi Galofre Vicente fue el vencedor absoluto.Sin embargo, la esencia de la Titánica Riodeva no solo está en los parajes naturales por los que transcurre la prueba, sino también en el ambiente que se genera en el pueblo a la hora de preparar y dar la bienvenida a los participantes una vez completado el recorrido. “La colaboración de todo el pueblo de Riodeva y el buen rollo que se genera es lo que define a esta prueba”, comentó José Antonio Romero, secretario del Club Ciclista Riodeva, tras la conclusión de la carrera. Una comida multitudinaria puso el broche de oro a una jornada de reencuentro y pasión por el ciclismo de montaña.