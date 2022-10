Roberto Bou pincha en el Maestrazgo castellonense

Por

La primera edición de la Mediterranean Epic Team Combat, que se desarrolló ayer por el Maestrazgo castellonense, no tuvo un final feliz para Roberto Bou. El rider turolense, que se encargaba de dar el segundo relevo en la prueba por equipos, perdió la ventaja que había conseguido sacar a Oliver Avilés a raíz de un pinchazo a falta de pocos kilómetros para concluir su posta. Bou, que llegó varios minutos después que Avilés, entregó el GPS al recién proclamado campeón de España de XCM, Sergio Mantecón, que a punto estuvo de alcanzar a Enrique Morcillo. Sin embargo, el ciclista ibicenco logró cruzar en primer lugar la línea de meta y su equipo se proclamó campeón de la prueba.



La suerte le dio la espalda a Roberto Bou durante la jornada de ayer. Tras una primera posta muy igualada en la que Paola Zahonero, del equipo de Bou, y Eva Garrido llegaron prácticamente al mismo tiempo a línea de meta, el de Mora se tuvo que poner el mono de faena para aguantar la embestida inicial de un Oliver Avilés con ganas de batalla. El excampeón del mundo de ciclismo de montaña le lanzó un potente ataque a Bou nada más comenzar el relevo, pero el turolense no se achicó y le plantó cara durante todo el recorrido.

La igualdad era la tónica dominante de la segunda posta, para la que Bou había preparado en su Cannondale el plato de 38 dientes. El rueda a rueda se mantuvo durante buena parte de la etapa. Sin embargo, en una de las subidas más duras del trazado Roberto Bou se vio con opciones y lanzó una acometida que no pudo ser contestada por Oliver Avilés. El turolense se distanció, pero en la recta final de su relevo un pinchazo le condenó y le hizo perder toda la renta conseguida.



Bou pasó el testigo a Sergio Mantecón varios minutos después de que Oliver Avilés entregase el GPS a su compañero de equipo, Enrique Morcillo.



La ventaja fue aprovechada y el equipo formado por Morcillo, Avilés y Garrido se llevó los 3.000 euros de premio en la primera edición de esta carrera.