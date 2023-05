Roberto Bou roza la gloria tras lograr un triunfo histórico dedicado al cielo en la Titan Desert

Por

Roberto Bou apretaba el puño a su llegada a la línea de meta. Lo hacía después de protagonizar una escapada épica que le permitía sumar su primer triunfo en la Titan Desert de este año y, de paso, asaltar por todo lo alto (13 minutos y 25 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado) el primer puesto de la general a falta de la etapa final. Sin embargo, la mayor alegría para el turolense era la de poder dedicarle la victoria a su abuelo Ángel, recientemente fallecido a los 102 años: “Ha sido un día muy especial. Mi abuelo murió la semana pasada. Tenía una buena vinculación con él. Me enseño muchas cosas de la vida y quería devolvérselo”.



Jornada inolvidable en el mejor momento para Roberto Bou. Tras un día complicado en el que el del Cannondale Vas Arabay vio como prácticamente se le escapaban las opciones de ganar en Marruecos, la valentía le hizo alcanzar la gloria. Bou sabía que si quería pelear por el liderato tenía que arriesgar y las dunas de Merzouga eran el lugar apropiado para hacerlo. “El gran trabajo de todos ha sido clave para sacar el milagro de hoy. Había que demostrar cosas, asumir riesgos y así fue, todo salió perfecto. Quisimos marcar dos estrategias con Herrero y conmigo, y la mía salió bien. A Konny Looser había que tenerlo muy presente y se trabajó duro”, explicó.



El ciclista afincado en Mora de Rubielos se apoyó en su equipo para revolucionar la carrera y optó por encabezar una escapada en solitario pasado el kilómetro 45. Fue entonces cuando su abuelo Ángel, desde el cielo, comenzó a darle fuerzas y a hacerle creer que podía lograrlo. La “cabezonería” característica de Bou y el esfuerzo de sus compañeros para evitar que el grupo de cabeza cazase al turolense sirvió para hacer el resto. “No ha sido un milagro, somos cabezones y un equipo unido es determinante. Somos una piña y si no estamos unidos esto no funciona. Somos un equipo sólido y este año se ha demostrado”, analizó el del Cannondale Vas Arabay.



Finalmente, el turolense cruzó la línea de meta con casi nueve minutos de ventaja sobre el grupo de españoles que venía por detrás, en el que se encontraban Sergio Mantecón, Josep Betalú y Óscar Pujol.



Una brecha casi insalvable

El gran resultado obtenido por el ciclista de Mora de Rubielos en la quinta jornada de competición le permitió asaltar la primera posición de la clasificación y abrir una brecha de más de trece minutos con el segundo clasificado, el español Betalú, tras el abandono por gastroenteritis de Konny Looser.



Con una etapa final de 78 kilómetros todo parece sentenciado a favor de un Roberto Bou que no quiere confiarse en exceso, pero que sabe que la hazaña lograda ayer en las dunas le acerca mucho al título en Marruecos. “Hay que descansar y pensar en la etapa de mañana. He dado un buen paso, pero queda el remate. Vamos a intentarlo”, confesó un Roberto Bou que tardará tiempo en olvidar la quinta etapa de la Titan Desert del año 2023. Hoy le toca ponerle el broche.