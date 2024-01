Roberto Bou vestirá nuevos colores para la temporada 2024

Por

Año nuevo, vida nueva para Roberto Bou, quien en 2024 dice adiós al que ha sido su equipo durante once años, el Cannondale VAS Arabay, y dice hola al que será su nuevo equipo a partir de ahora el Klimatiza Toteemi Cabberty, equipo con el que ha firmado por las próximas tres temporadas y con el que se asegura poder pelear por sus objetivos más ambiciosos que pasan por el mundial, el europeo y los juegos olímpicos.



Para Roberto Bou no ha sido nada fácil tomar esta decisión, pues con el Cannondale el ciclista morano vivió momentos de todo tipo, algunos mejores y otros peores, pero todos le sirvieron para crecer como deportista y como persona. Han sido once años en los que Roberto ha formado prácticamente una familia, una familia a la que ahora le toca decir adiós para continuar adelante con sus metas profesionales.



Con el Cannodale Roberto se inició en el mundo del ciclismo y fue creciendo a pasos agigantados, tanto es así que el año pasado firmó una de sus mejores temporadas logrando todo tipo de éxitos. Sin ir más lejos consiguió uno de sus sueños al proclamarse campeón de la Titan Desert.



Sin embargo, ahora le toca seguir adelante y soltar las manos del club que le vio nacer. Ilusión y temor se apoderan del ciclista a partes iguales, ya que ahora tiene en el horizonte un proyecto mucho más ambicioso, pero haber compartido tanto con su antiguo equipo también le ha marcado.



Roberto Bou siempre había tenido muchas ofertas, sin embargo nunca se había decidido a dar el paso de cambiar, ya que ninguna le ofrecía nada que le interesase, no obstante, esta nueva firma se compromete mucho más con el corredor y le proporciona todo tipo de prestaciones, lo que finalmente ha terminado por convencer al ciclista. El Klimatiza está en la órbita de la Orbea co-factory y además también competirán en la modalidad UCI, sin duda un salto de calidad que terminó por embelesar a Bou.



Con este nuevo equipo el objetivo de Bou se centra en competir en todas las copas del mundo, en el mundial, en el europeo, en la Cape Epic y en carreras XCO que le permitan pelear por conseguir una plaza de cara a los juegos olímpicos.



En su camino para tratar de conseguir estos objetivos Bou contará con el apoyo de dos nuevos patrocinadores como son la Comarca Gúdar-Javalambre y Huevos Guillén.