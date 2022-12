Sanz, González y Agustín, premiados en la Gala del Atletismo Aragonés

Por

La Gala del Atletismo Aragonés 2021 celebrada en Barbasto se rinde ante los representantes turolenses. La alcañizana Elena Sanz y los sarrionenses Manolo González y Luis Agustín han sido premiados durante la gala por sus hitos logrados en 2021, tras una temporada plagada de éxitos.

El acto dio comienzo a las 19.30 horas del viernes 9 de diciembre. Allí se congregaron un sinfín de ilustres personalidades del más alto nivel de rendimiento del atletismo de Aragón para recibir el reconocimiento merecido tras un año excelso. Elena Sanz, de Alcañiz al nº1 La atleta alcañizana tiene una relación especial con el martillo. Actualmente, Elena Sanz es la campeona de Aragón de lanzamiento de martillo y ha batido su marca personal en varias ocasiones. En un primer momento consiguió lanzar el martillo a una distancia de 49,74 metros de distancia. Con la confianza adquirida, en sus próximos lanzamiento consiguió llevar el artefacto hasta los 51,7 metros. Sin embargo, la atleta no se quedó ahí. Este verano Elena Sanz volvió a batir su propia marca alcanzando los 54,90 metros de distancia. Un hito que la mantiene en el ‘top 1’ de Aragón con el récord en lanzamiento de martillo más lejano de su categoría. González, un año perfecto El sarrionense es otro de los grandes destacados en el mundo del atletismo ya no solo a nivel local, si no también en el panorama nacional. El atleta cuenta con un palmarés envidiable: campeón de España de combinadas y de 10.000 metros, campeón de España de 5.000 metros al aire libre, campeón de España de Ruta 10K, campeón del mundo de media maratón, campeón de España de 5K y oro nacional de 3.000 metros en pista cubierta. Agustín, rey del Medio Fondo Otro de los premiados es Luis Agustín. Sus últimos logros fueron la 10K Godella, la Mitja Marató del Kaki y la Pujada al Castell de Xàtiva, que le permitieron llevarse el oro de la categoría Sénior y la plata de la General del Circuito Diputación de Valencia.