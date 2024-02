Se descarta una lesión de gravedad de Taliby, pero sigue con molestias

Por

Tras concluir el encuentro del pasado fin de semana ante el CD Lugo con molestias en los isquitibiales el portero del club turolense, Taliby Konaté, se le realizaron unas pruebas médicas que descartan una lesión de gravedad, no obstante, el futbolista continúa con molestias y estará pendiente de evolución para ver si puede llegar al partido del próximo fin de semana que enfrentará al CD Teruel ante el líder de la categoría, el Gimnástic.



La derrota el pasado sábado no fue la única noticia negativa del encuentro ante el CD Lugo, y es que el guardameta rojillo, Taliby Konaté, terminó el partido con molestias en los isquios, lo que hizo saltar las alarmas en el seno de la entidad turolense. Hacia el final del choque, Taliby subió a rematar un córner para generar superioridad en el área rival y buscar el gol que les diera el empate, sin embargo, esto no surtió efecto y los lucenses salieron a la contra. En el regreso a su portería Taliby trató de tapar las opciones de su rival y sufrió un resbalón que le provocó las molestias. A partir de ese momento no se sintió cómodo sobre el césped. No se paró de tocar la zona de los isquios hasta el final del partido y, cuando hubo finalizado el enfrentamiento, volvió a los vestuarios cojeando.

Así pues, por el momento Taliby es duda para el próximo fin de semana. Si finalmente Taliby no pudiera estar en el encuentro del próximo domingo causaría una baja sensible, ya que este ha sido importante para el equipo en muchos momentos, llegando incluso a salvar algunos puntos.



Una noticia que llega en el peor momento, ya que el próximo domingo los turolenses se verán las caras ante el actual líder de la categoría, el Gimnástic.