El CD Teruel regresa a la derrota en el último amistoso de la pretemporada

El CD Teruel se despidió este viernes de la pretemporada con una derrota, la quinta en esta fase de preparación para la liga, por 2-0 ante el Valencia Mestalla. Los turolenses quisieron reeditar las sensaciones del último partido ante el Huesca B, la única victoria en este calendario de partidos preparatorios, pero el guion fue completamente diferente. Los ches dominaron el encuentro de principio a fin, con algún que otro destello esporádico de los rojillos. De esta manera, el cuadro mudéjar cierra la preparación de la temporada 2024-2025 como la empezó: con una derrota y grandes sensaciones de flaqueza.

El CD Teruel desembarcaba en el Antonio Puchades con la intención de mantener la buena imagen que había mostrado en el anterior amistoso ante el Huesca B para, también, despedirse de la pretemporada con un buen sabor de boca. En este sentido, con más nombres, nuevas incorporaciones en las filas del CD Teruel, Unai Mendia pudo conformar un once que apunta ser un prototipo de lo que se podría ver durante la temporada 2024-2025.

Un once que no estuvo exento de sorpresas, y es que Taliby, el anterior portero del club rojillo que se despidió del mismo al terminar la temporada pasada, fue el elegido para poner el candado a la meta mudéjar. El portero se encuentra sin equipo, así que está entrenando con el club mudéjar. A Taliby lo acompañaron en el campo José Val, Ander Dufur, Edu Cabetas e Iván Serrano en la zaga; Anton Fruniz, Theo Le Normand y Dani Cervera en la medular; y Roger Marcé, Luis Alomar y Joel Febas en la punta.

Tanteo rápido y gol

Con la alfombra del Puchades bien preparada dio comienzo el partido. El balón rodaba con gusto en la primera posesión del Valencia Mestalla. Poco le duró el balón a los ches y Cabetas se inventó un pase que controló perfecto Febas para armar la primera amenaza turolense, aunque sin demasiadas nueces. La réplica valencianista la embolsó sin problemas la sorpresa en la portería turboleta, Taliby Konate.

Con los primeros argumentos exhibidos sobre el césped los dos equipos comenzaron una disputa por la posesión del balón. Una batalla que beneficiaba más al filial valencianista, que en la siguiente aproximación halló el gol. Minuto cinco de juego. Un despeje poco contundente dejó un esférico muerto en el balcón del área. Los valencianos fueron más rápidos a la hora de hacerse con él y poco le importó a Pablo López encontrarse un tanto escorado. Se inventó una finta para marcharse de sus dos marcas rojillas y con un golpeo certero supero a Taliby. Así las cosas, casi en el inicio del partido el CD Teruel ya iba perdiendo de uno.

En los minutos siguientes lo peor no era el marcador, lo peor eran las sensaciones que se trasmitían desde el césped. Los jóvenes valencianistas se envalentonaron y se hicieron con el dominio del esférico, mientras que los rojillos perseguían sombras y apenas conseguían superar la divisoria. Los balones largos eran su única opción ante el once de Miguel Ángel Angulo, que cerraba los espacios con pestillo. En el 19 a punto estuvo de llegar el segundo de los locales, pero la fortuna se alió con los turolenses y el fuera de juego evitó que los del Turia se distanciasen.

En el minuto 23 llegó la más peligrosa de los de Mendia hasta el momento. Un saque de esquina fue rematado con violencia por los turolenses, pero sin demasiada precisión, pues el balón salió por la izquierda de la portería de Romero. Esto no achantó a los de Angulo, que siguieron haciendo su partido. Tanto es así, que tres minutos más tarde pudieron de nuevo ganar ventaja, pero en esta ocasión se encontraron con la mano cambiada de Taliby que envió la pelota a córner.

Hidratación y alivio

La pausa de hidratación despertó algo más a los rojillos, que comenzaron a hilvanar alguna jugada cerca del área, pero fallaba la toma de decisiones, y es que los últimos pases acababan con toda opción de peligro. Así pues, los valencianistas siguieron llevando la voz cantante también en los últimos minutos de la primera parte. De esta manera, los turolenses se fueron al descanso con algunos aspectos del juego claros, y es que la defensa era lo que mejor funcionaba, ya que conseguía sujetar en gran medida las acometidas de los locales, pero el ataque no terminaba de convencer, pues apenas pudieron pisar el área de los levantinos.

Leve reacción tras el descanso

Ante esta situación, en el inicio del segundo tiempo Unai Mendia introdujo cambios para buscar la reacción de los suyos. En este sentido, Roger Marcé le cedió su posición a Moha y este se cambió de banda con Joel Febas. De esta manera, Febas pasó a ocupar el costado izquierdo y Moha se quedó en el carril derecho. El inicio eléctrico turolense en este segundo tiempo con una incursión del recién incorporado, Moha, dio la sensación de que los cambios tenían efecto, pero lo cierto es que pronto el Valencia Mestalla volvió a hacerse con el balón y a crear peligro con dos disparos a bocajarro que detuvieron la defensa y Taliby respectivamente.

Rondando la hora de partido los turolenses se rebelaron ante tanto sometimiento valencianista y poco a poco fueron haciéndose con el esférico y con un hueco en el verde. Los gritos de Mendia también se incrementaban para acompañar el buen momento de los suyos. Las combinaciones se sucedían con más criterio, las líneas estaban más compactas y los turolenses encontraban opciones. Eso sí, desde fuera del área, pues la región de Romero seguía sin ser conquistada. Dani Cervera y Theo Le Normand fueron los que probaron suerte desde lejos, pero apenas inquietaron al meta valencianista, que solo tuvo que elevar la mirada para ver cómo el esférico salía varios metros por encima del travesaño.

Revés en el mejor momento

Y cuando mejor estaba el CD Teruel, una transición rápida de los locales le devolvió a la realidad. En el 68 los valencianistas llegaron con peligro por el costado izquierdo para meter un balón al área que rebotó en los centrales rojillos y acabó en la red de Taliby. Con el 2-0 en el luminoso Mendia optó por hacer un triple cambio. Se marcharon Cabetas, Fruniz y Alomar, y entraron Marc Vigara, Lucas Beltrán y Jorge Simó. Posteriormente Taliby también le cedió su puesto en la portería a Ethan Láinez.

Estos cambios poco efecto tuvieron y el guion volvió a ser el mismo. El marcador no se movió y el partido terminó con un 2-0 final que obliga al Teruel a mejorar de cara a la próxima cita ante el Alavés B, en Pinilla, en la que ya habrá puntos ligueros en juego.