Víctor Bravo tiene cuatro fijos y siete incógnitas todavía por despejar

Por

Con seis amistosos disputados hasta la fecha y a falta tan solo del encuentro del próximo domingo ante el Utebo, Víctor Bravo va dejando alguna pincelada sobre sus intenciones de cara a componer el equipo inicial que presentará en el debut liguero del domingo 27 de agosto en el Anxo Carro de Lugo. Por lo visto a lo largo de la fase de preparación cuatro futbolistas parecen intocables a la hora de formar parte del once, mientras que en el resto de posiciones el técnico ha ido probando diferentes alternativas.



Algo más de un mes después de iniciar los entrenamientos Víctor sigue dando vueltas a las alternativas que maneja dentro de su plantilla. Cada compromiso amistoso desarrollado hasta la fecha ha ido variando en mayor o menor medida el once inicial, si bien algunos nombres se han mantenido casi constantes y en posiciones muy definidas.



Cuatro nombres aparecen marcados en rojo dentro de esta lista. Los movimientos en el resto de demarcaciones han sido constantes aunque algunos han ido variando su rol a medida que iba transcurriendo la pretemporada.



Taliby encabeza la relación de favoritos del técnico para portar la camiseta con el número 1. Titular indiscutible desde que se incorporó al club hace ya unas temporadas, este año de nuevo parte con el cartel de titular en la portería rojilla. En la mayoría de compromisos disputados este verano ha partido en el once inicial e incluso el pasado sábado frente al Castellón fue uno de los que disputó el partido completo dejando sin minutos tanto a Nico como a Ethan Laínez.



Fran Carmona y Arnau Gaixas también parecen tener garantizada su presencia en el eje de la zaga de cara al debut liguero del 27 de agosto. El sevillano mantiene la jerarquía que alcanzó el pasado año, mientras que el catalán se ha aprovechado de la lesión del capitán Edu Cabetas para presentar sus credenciales a la espera de la recuperación definitiva del zaragozano. Un fijo más

La lista de fijos se completa con la presencia de Fran Tena. El medio centro ya fue uno de los intocables la pasada campaña rol que parece repetirá en la nueva categoría. Las incorporaciones de Nacho Castillo y Facu García parecen que no inquietarán la condición de titular de su compañero y entre ambos se disputarán quien es su acompañante en el eje del centro del campo.



Muchas más incógnitas aparecen en los restantes puestos del once inicial. Víctor ha ido alternando a sus piezas en las dos bandas defensivas. Si ante el Zaragoza, en el debut de la pretemporada, apostó por dar confianza al renovado Víctor Sanchís y al recién llegado Rubén Correia, experiencia que volvió a repatir en el amistoso del sábado con el Castellón, para sustituirlos entonces en el descanso por Aitor Pascual y Julen Hualde, las combinaciones posteriores han sido constantes, dando opciones tanto a los dos nuevos juntos, como los dos veteranos juntos. Las posiciones de vanguardia

También han sido numerosas las variaciones introducidas a la hora de apostar por los extremos titulares. Ahn, por la derecha, y Borja Martínez, por la izquierda, formaron parte del primer once. Quedando Jorge Alastuey y David Aparicio esperando turno en el banquillo. Con el transcurso de los compromisos las modificaciones han sido constantes. Incluso en el choque del sábado ante los albinegros probó primero con los dos extremos zurdos juntos, jugando Aparicio a pierna cambiada. Ya en la segunda mitad accedieron al terreno los dos futbolistas diestros utilizando al surcoreano a pierna cambiada.



La llegada con la pretemporada bien avanzada de Toni Gabarre dejó al principio de la competición a Sergio Buenacasa y Dani Villa como únicos delanteros centros natos disponibles. Esta limitación llevó a Víctor Bravo a sacar del medio centro a Borja Romero, adelantando unos metros su posición de las últimas temporadas. La polivalencia del andaluz llevó al entrenador a utilizar a Borja como recambio de los delanteros en una demarcación donde ya disfrutado de muchos minutos en sus primeros años con el equipo.



Por lo visto en el choque ante el Castellón Gabarre parece tomar ventaja para ser el nueve en el inicio del campeonato. Aunque él mismo confesaba hace unos días en una entrevista en este periódico que todavía está un poco corto de forma por su retraso en la incorporación a los entrenamientos, su experiencia en la categoría y los goles marcados en los dos últimos amistosos llevan a situarle como el principal candidato a estar en el equipo inicial en Lugo. Dani Villa y Sergio Buenacasa se jugarían el otro, dentro de una demarcación donde el técnico acostumbra a mover mucho las piezas incluso dentro de un mismo partido. Rara es la vez en la que la pareja de puntas que parte como titular acostumbra a seguir en el césped cuando el colegiado decreta el pitido final.