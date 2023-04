Sin la presión añadida el Utrillas se gusta y estira su dinámica positiva (3-1)

Por

Victoria clara de un desacomplejado CD Utrillas que dio una tremenda alegría a su parroquia al derrotar de forma contundente a un CF Illueca que regresaba a La Vega más diez años después de su última visita. Conseguida la permanencia con el agónico triunfo de la semana pasada ante el Atlético Monzón, el equipo de Pitu Lerga se soltó por completo en su feudo y alargó la fiesta de una afición que pudo disfrutar ya sin nervios de uno de los partidos más cómodos de toda la temporada.



El choque comenzó con los dos onces muy serios en su papel de conjuntos ordenados, intentando tratar bien al balón pero sin preocuparse demasiado por tener posesiones largas pues dio la sensación que lo primordial para ambos era no cometer errores y ponerse el resultado cuesta arriba a las primeras de cambio. Y especialmente precavido se vería al equipo de Daniel Romero, que se jugaba mucho más que los mineros pues se encuentra en plena pelea por alcanzar los play-offs.



Así, el resultado en esta primera mitad sería de mucha igualdad y momentos de mayor control o dominio repartidos entre unos y otros, con fases donde los locales jugaron muy tranquilos y otras en las que los visitantes parecieron estirarse más, pero en todo caso sin apenas llegadas de verdadero peligro de gol a las áreas pues más allá del gol sólo habría emoción en acciones de estrategia.

El primer gol de la tarde llegó superada la media hora de partido a cargo de Tena, que finalizó una bonita jugada hilvanada por el costado izquierdo donde ganó la espalda a la defensa foránea y tras recibir un gran pase filtrado finalizó a la red con mucha solvencia. Ese tanto, ya en las postrimerías del primer periodo, tendría un valor anímico muy alto para los de Lerga.



Pero todavía más importante sería el segundo tanto de los turolenses, también en momento psicológico sólo cuatro minutos más tarde de que se reiniciara el juego. La coordinada y fuerte presión del Utrillas da sus frutos y Puky roba muy bien en la zona ancha del rectángulo de juego y yéndose en velocidad monta una contra letal en la que cede en bandeja el gol a un Leandro Torres ´Tatín´ que no perdona y hace el segundo para delirio de una afición que entró en estado de euforia.



Encajado el segundo el Illueca quedó medio grogui a merced de un Utrillas que entonces incluso se gustó con la pelota y generó alguna ocasión más para marcar el tercero. El reloj corrió entonces veloz y sin respuesta alguna de los de Daniel Romero, el Utrillas no contemporizó y buscó la portería contraria con insistencia y sin descanso alguno. Hasta que ya en la parte final del encuentro, a seis de la conclusión, un Aritz Hernández que había entrado en el segundo periodo apuntilló la goleada al cabecear de manera impecable un gran centro de Ángel Hernández desde la banda.



De ahí al final y pese a que en cuestión de segundos los zaragozanos consiguieron anotar su tanto del honor, La Vega fue una fiesta con un ambiente inmejorable ante la victoria de su equipo, l tercera consecutiva.