Tablas en el derbi minero (1-1)

La fiesta del fútbol turolense de Tercera División en el Juan Antonio Endeiza acabó con un empate que se puede considerar justo, y que prolonga el buen momento de las dos escuadras. El Utrillas de Pitu Lerga sorprendió en el primer periodo y se fue al descanso ganando después de un certero testarazo de Adán Sebastián a la media hora de encuentro, pero en el segundo periodo el Andorra de Carlos Gil dio un paso adelante y lograba igualar merced a otro testarazo de Alberto Gracia. Al final, con mala suerte para los visitantes en las lesiones, cualquiera de las dos escuadras pudo llevarse el gato al agua pero las ocasiones se fueron al limbo y el uno a uno queda fijado en definitiva.

De salida, sensacional ambiente en el encuentro de rivalidad que regresaba a la Tercera RFEF después de casi tres décadas; cerca de un millar de espectadores, con centenar largo de aficionados venidos desde Utrillas, dieron gran colorido y ambiente a las gradas del coliseo andorrano para determinar un partido tenso e intenso. Así que en los primeros minutos los de Carlos Gil no estaban cómodos en el campo y en sus balones en largo no acababan de forzar ocasiones de peligro, mientras el Utrillas estaba más clarividente. Mucha disputa, mucha ida y vuelta y a los 23 minutos llegaba un tanto anulado al visitante Jorge López por fuera de juego. Acción que fue protestada desde el banquillo de Pitu Lerga, pero que no subió al final al marcador.



Día fresco, pero sin lluvia, buen ambiente para el partido

Tenían más peligro los visitantes y Adrián Hernández tuvo una oportunidad que despejó el meta andorrano. Por parte local también hubo buenas oportunidades como una en las botas de Villa y otra en las de Kemo, pero lo que acabó llegando fue el cero a uno a la media hora. Una falta lateral en el ataque del Utrillas puesta al área encontraba el poderoso testarazo de Adán Sebastián en el primer palo, desde lejos pero imparable, cero a uno; la pelota parada, como suele suceder en estos partidos cerrados y de rivalidad, suele desbloquear.

Lesiones en el Utrillas

Trató de responder el Andorra mientras los de Lerga tenían la mala fortuna añadida de las lesiones de sus delanteros, David Muñoz y Guille. Un primer acto donde se vio a un Utrillas más cómodo con la pelota, anulando bien buena parte de las intentonas locales. Pero con el condicionante que le empieza a suponer tener una plantilla corta para una competición que se presume intensa y de máxima exigencia.

Cambios en el Andorra

Así las cosas, tras el descanso, paso adelante claro del Andorra de Carlos Gil con los dos cambios y nuevo decorado en el partido. La pelota pasó a ser de los locales, que empezaron a acercarse a las inmediaciones del marco de Soto; juega con buenos peloteros el Andorra, así le luce, acumula ya ocho jornadas sin conocer la derrota. Villa creaba mucho peligro por el costado diestro, con tres entradas y centros que no encontraron rematador. Y, a su lado, otro como Alberto Gracia tuvo una buena oportunidad que despejaba la defensa del Utrillas casi en la misma línea de gol.



Momento del partido que se jugó ayer en el Juan Antonio Endeiza

Fue, en fin, al final el mismo jugador el que sería el autor del empate apenas sobrepasado el ecuador de la segunda mitad. Un balón en largo pillaba la espalda de la defensa del Utrillas y Gracia se adelantaba a la salida del meta Soto, consiguiendo de cabeza el tanto de la igualada. y abriendo una nueva fase del encuentro, veinte minutos finales que prometían emociones fuertes para la parroquia de ambos equipos. El empate era justo visto lo visto en el desarrollo del segundo periodo. Se jugaba sobre todo en el campo del Utrillas, pero en un par de transiciones los de Pitu Lerga tuvieron también sus ocasiones en el segundo periodo para haberse llevado el gato al agua; les falta algo de mordiente.

Idas y venidas

Una falta lanzada por Jorge López cerca del travesaño rondó el peligro, siendo la más clara de los visitantes una opción a cinco minutos del final en las botas de Víctor. El contragolpe lo remataba el futbolista con un envío que se perdía por encima del travesaño, dando al traste con las opciones utrillenses de abrochar una victoria que les dejase más lejos de los puestos de peligro.

Pero es que el Andorra tampoco renunció al triunfo. David Soto, el portero de los visitantes, se lucía ante un trallazo de Magu desde la frontal que podría haber dejado los tres puntos en el Juan Antonio Endeiza. Con todo ello, la segunda parte se iba consumiendo con el Andorra atacando con obcecación y empuje y el Utrillas defendiéndose con orden y oficio, clave para el buen devenir de cara al futuro.

Ni siquiera esos minutos finales de máxima tensión sobre el terreno de juego empañaron el sensacional ambiente en las gradas andorranas, con ese cerca de un millar de espectadores vibrando y animando y un buen rollo entre las dos aficiones, como debe ser; tres décadas esperando este partido en Tercera bien merecen una fiesta. Al final, el trabajo defensivo de los de Pitu Lerga obtenía el premio de un sabroso empate lejos de casa y el derbi minero acababa en tablas. Fue lo más justo viendo el desarrollo de noventa minutos bastante entretenidos, donde el verde pistacho le dio fortuna al Utrillas ante el blanco de los andorranos de Carlos Gil. Nadie pierde y todos suman; el Andorra sigue a la estela del líder, 14 puntos en total en la zona noble de la competición, mientras que el Utrillas queda con ocho, cerca de la zona media pero ubicado más bien en zona baja, consecuencias de una categoría enormemente igualada e imprevisible.





Ambiente de día grande para el fútbol de la provincia, con casi un millar de aficionados

Gran entrada en el endeiza

Se esperaba un gran día de fútbol, una fiesta en el Endeiza para celebrar que, casi tres décadas después, los mineros se encontraban de nuevo en Tercera División. La afición local congregó a casi 700 fieles que pusieron ruido y empuje para sostener al Andorra en esos primeros minutos de mayor sufrimiento en los que el Utrillas conseguía abrir el marcador. La segunda parte le tocó el turno a la afición utrillense, casi 200 hinchas que tuvieron que bregar para igualar los decibelios andorranos ante el vendaval ofensivo local. Al final, un punto que contenta a ambos y que les obligará a redoblar esfuerzos de cara a los próximos compromisos ligueros.