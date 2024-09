Tres semanas para que Motorland acoja la siguiente cita de las Superbikes

Por

El Campeonato del Mundo de WorldSBK llegará a Motorland Aragón entre el 27 y el 29 de septiembre, en tres semanas. Y como cada temporada desde 2011, el certamen de las motos derivadas de serie disputará en el trazado bajoaragonés la que en este curso será la décima prueba de la temporada con posibilidades incluso de coronar a algún campeón del mundo. La particularidad de WorldSBK es su cercanía con el público el cual tendrá acceso a las gradas 1, 3 y al Paddock Show, una zona para los aficionados instalada en el paddock.



Tal y como recuerda Motorland, el campeonato de WorldSBK es uno de los certámenes favoritos de los aficionados a las dos ruedas. Se compone de las categorías de WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP300, siendo la primera la clase reina. Sus rounds están plagados de carreras pues cada categoría disputa dos carreras largas (una el sábado y otra el domingo) a las que se suma la SuperPole Race de WorldSBK realizada el domingo por la mañana y que se trata de una prueba corta que también reparte puntos.



En total se realizan hasta 7 carreras durante el fin de semana, a las que cabe añadir que a las tres categorías de WorldSBK se les une las dos que realiza el campeonato de promoción que vendrá también a Motorland, la FIM Yamaha R3 bLU cRU World Cup, dando lugar a 9 pruebas en total durante la cita.



La temporada 2024 de WorldSBK está teniendo un nombre propio: Toprak Razgatlioglu. El turco está consiguiendo sacar su mejor versión sobre su nueva moto, la BMW M 1000 RR, que no sólo ha dado un salto de calidad, sino que se encuentra ante la oportunidad de ser campeona del mundo por primera vez en su historia. Toprak está brillando este año, aunque a la zaga tiene a Nicoló Bulega, recién ascendido de WorldSSP donde se proclamó campeón en 2023 y que le sigue a 92 puntos, además del vigente campeón del mundo, Álvaro Bautista, que llega al round de casa y querrá llevarse la victoria frente a sus aficionados para recortar puntos. Cabe añadir que todo dependerá de cómo lleguen a Motorland cuando se superen las dos rondas previas, la de Francia en Magny-Cours y la de Italia en Cremona.



En WorldSSP, Adrián Huertas lidera la tabla (antes de Magny-Cours y Cremona) con 20 puntos de diferencia sobre Yari Montella. El español está en busca de su segundo campeonato del mundo y MotorLand puede darle alas para lograrlo. Por otro lado, en WorldSSP300 el neerlandés Loris Veneman se sitúa al frente por 10 puntos sobre el español Íñigo Iglesias y con 11 sobre el indonesio Aldi Satya Pratama (de manera provisional). En una categoría tan abierta como SuperSport300, un buen resultado puede marcar la diferencia.



Gonzalo Sánchez, líder



WorldSBK es una experiencia única para los aficionados, quienes pueden pasear y recorrer el paddock rodeados de pilotos, técnicos y toda la familia que viaja con el mundial. Además, en el paddock está situado el Paddock Show, un escenario en el que se realizan actividades con los aficionados. En él tienen lugar desde sesiones de música hasta actividades con el público y los pilotos. También cuenta con la Victory Lane ya que se celebran allí los podios de las tres categorías lo que acerca muchísimo al aficionado y al piloto. Sin embargo, no toda la acción está en el paddock, Motorland abrirá su grada 1 desde el viernes al domingo para poder seguir todo lo que pasa en la recta de meta, mientras que el sábado y el domingo, la grada 3 estará también disponible con la zona del muro y las chicanes 12-13 y 14-15.