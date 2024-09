Varios pilotos de Superbike eligen Motorland para probarse antes del regreso de la competición

El Round Motul de Francia del Campeonato del Mundo de Superbikes acababa el pasado fin de semana, pero, antes de la próxima cita en Cremona, algunos pilotos se han desplazado a Motorland Aragón para realizar un test. Entre ellos el británico Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) aprovechó el día para rodar en un circuito que conoce de Moto2, pero que será nuevo para él en WorldSBK.

El 14 completó 94 vueltas durante su único día de test en el circuito alcañizano, que acogerá este Mundial de Superbikes en dos semanas. Lowes registró con un mejor tiempo de 1'48.757. Ese tiempo, aunque no se puede comparar con los de un round debido a las condiciones de la pista y al nuevo asfalto, fue unas ocho décimas más lento que el récord de la pole, un 1'47.973 establecido por Jonathan Rea en 2023, con Kawasaki.



Sin embargo, fue un par de décimas más rápido que el récord carrera, también en poder de Rea, un 1'49.028, tal y como recuerda la propia web de la competición. Lowes se lesionó en la Carrera 2 en el Autodrom Most, cuando se cayó en la curva 1 y sufrió una fractura de la clavícula izquierda, lo que le obligó a perderse el Round de Portugal. El inglés hizo un test en Estoril unos días después y volvió a la acción en Magny-Cours, aunque no puntuó: se retiró en la Carrera 1 y en la Carrera 2 y terminó 16º en la Tissot Superpole Race.

“Ha sido un día de test largo pero positivo que me ha venido muy bien para dar algunas vueltas después de la lesión”, comenzó Lowes al hablar de día de test. “Me duele un poco el hombro, pero creo que hemos progresado en una pista que me gusta mucho y que conozco muy bien de mi etapa en Moto2. Mis sensaciones sobre la moto han mejorado inmediatamente y el equipo ha hecho un gran trabajo con algunos cambios para devolverme la confianza y las sensaciones".



"Después de un fin de semana duro en Magny-Cours, este ha sido el mejor día posible", refiere el piloto británico en declaraciones en la mencionada web al respecto de Motorland, "y realmente agradezco que el equipo haya hecho un gran esfuerzo para venir a este test en unos días tan ajetreados. Hemos dado un paso, mejorando mi ritmo de carrera con neumáticos usados, y ahora estoy deseando volver a Aragón en un par de semanas”.

Aragón es un circuito que Lowes conoce extremadamente bien debido a su experiencia en Moto2. Allí ha ganado tres carreras (2016 y dos en 2020), todas tras conseguir la pole. También tiene un podio, en 2015, cuando salía cuarto y acabó tercero. En WorldSSP también tiene un triunfo, en 2012. Ahora esperará poder utilizar sus éxitos y experiencia en el trazado, así como el test, para volver a meterse en la pelea después de algunos rounds difíciles.