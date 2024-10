Triple examen para comprobar si la crecida de los turolenses es pujante

Los tres representantes del fútbol de Teruel en la Tercera División aragonesa emiten señales de buena salud. Sus situaciones en la tabla clasificatoria son diferentes, los retos que deberán afrontar este domingo a este respecto variarán, y sobre esos condicionantes medirán Andorra, Calamocha y Utrillas si esta buena salud, si esa trayectoria creciente que vienen mostrando, es estable y con visos de ser duradera o necesita de algún nuevo ajuste.

Poco tiene que demostrar ya el Andorra, tercero en la tabla, mejor defensa histórica en los años que camina la Tercera Federación. Recibe al Monzón con el objetivo, sobre todo, de seguir sumando minutos sin encajar. Para el Calamocha, justo en mitad de tabla, su viaje a Binéfar será buen test para comprobar fiabilidad y piernas en un desplazamiento incómodo, por lo geográfico y por lo futbolístico. Antes de ambos, el Utrillas acude a Zuera, un poco al norte de Zaragoza, a proseguir su remontada.

Zuera, el rey del empate

Si no fuera porque al Andorra no hay quien le meta un gol, el menos goleado del grupo sería el rival del Utrillas para este mediodía, un equipo que cuenta sus cinco enfrentamientos por igualadas y que hace de esa dureza defensiva su fortaleza. En realidad, lleva ya dos partidos encajando, cierto es que también logra marcar, y siguen así imbatidos los zaragozanos sin que tampoco hayan obtenido victoria. Los de Lerga buscarán allí este mediodía un triunfo que duplique el botín del pasado domingo en La Vega; en caso preciso, tratar de sostener otro empate que fuera de casa podría considerarse bueno aunque no alejaría a los mineros de la zona caliente.

Al Calamocha el partido de Binéfar le supone, sobre todo, el reto de echar más cifras a la estadística de imbatibilidad. Sin hacer mucho ruido, resulta que el cuadro del Jiloca lleva tres partidos sin conocer la derrota, dos empates y un gran triunfo en la Base Aragonesa ante el filial del Huesca. Otro equipo altoaragonés, el Binéfar, se coloca en medio de esta trayectoria. Es rival fuerte el cuadro literano, uno de los grandes nombres históricos del fútbol aragonés, que pasó sus penurias y trata de reverdecer viejos laureles; de momento, es segundo, el que más cerca está del líder Caspe, el más adelantado en la persecución de los del Bajo Aragón zaragozano, de rendimiento inapelable por ahora.

Tercero es el Andorra, imbatido y que, además, ha encontrado también la fórmula de los tres puntos. Los mineros se auparon al podio de la tabla tras una victoria de gran mérito en Brea, y el objetivo este domingo en el Endeiza es hacer bueno ese triunfo en Piedrabuena para multiplicarlo, empaquetarlo y convertirlo en un doce de dieciocho que anclaría al cuadro de Gil en los puestos de privilegio. Llega a Andorra un rival imprevisible, un Atlético Monzón al que le cuesta arrancar pero que logró su única victoria precisamente como visitante, en Épila.

Triple reto para los turolenses en esta Tercera que escribe su sexta jornada; las cinco fechas anteriores vienen mostrando la igualdad y la imprevisibilidad que preside la categoría referente del fútbol aragonés, en la que doce equipos, entre el séptimo y el penúltimo clasificado, se agolpan en apenas cuatro puntos en un pelotón cuyos integrantes aún deben decidir por qué quieren luchar. Allí están Calamocha y Utrillas, en camino hacia los horizontes despejados de este grupo aragonés. El Andorra cabalga de momento más arriba, con ganas, intención y fútbol para que no le apeen de lo que siempre fue su historia.