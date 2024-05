Última llamada

Por

Son tiempos difíciles para el CD Teruel. Son tiempos para soñadores. Una cruda batalla les espera este fin de semana ante Osasuna Promesas. No obstante, no está todo dicho y en las peores batallas surgen los mejores soldados. El CD Teruel buscará resurgir este fin de semana en el choque ante el conjunto navarro y para ello será necesario el apoyo de los miles de rojillos que todavía confían en las opciones de salvarse. Para acceder a Pinilla este sábado únicamente será necesario un requisito obligatorio: fe.



El cuadro mudéjar es consciente de la importancia de su gente para conseguir su cometido, por ello, este fin de semana hará un esfuerzo para que las entradas sean más accesibles y pueda haber más gargantas alentando a los jugadores en Pinilla. Los socios ya cuentan con su asiento, pero aquellos que no lo sean podrán hacerse con la entrada a un precio más económico, y es que el club ha decidido aplicar descuentos para esta cita tan relevante. De esta manera, la entrada para los jóvenes de 7 a 22 años, que antes costaba 10 euros, pasa a costar 5, la entrada general, que antes costaba 18 euros, pasa a costar 10 euros y la entrada de tribuna, que antes costaba 25 euros, pasa a costar 15 euros. Las entradas, como es habitual, podrán conseguirse via online o en taquilla.



Así pues, el club pone de su parte para que este fin de semana Pinilla sea un fortín inexpugnable en el que solo pueda ocurrir una cosa, que el conjunto de la ciudad de Los Amantes salga victorioso y tenga más cerca la salvación definitiva. Tiempos de soñadores De los mejores sueños han surgido los mejores resultados. Aquel que soñó con volar puso la semilla para que se acabara construyendo un aparato llamado avión que hoy en día nos permite a todos cumplir lo que en el pasado fue un sueño y hoy es una realidad.



El CD Teruel mismo puede hablar también de sueños, pues a base de eso ha conseguido cosas muy importantes en el fútbol nacional. Cuando surgió era un equipo humilde con objetivos modestos. Poco a poco su ambición fue creciendo. Tanto que un día dio el paso a las categorías de fútbol nacionales y desde entonces no las ha soltado. Más arriba o más abajo, pero el CD Teruel no ha vuelto a probar las categorías regionales. Todo ello fue a base de soñar.



El año pasado el CD Teruel regresó a la categoría de bronce del fútbol nacional cuatro años después, pero para ello hubo que sufrir. Primero hubo que toparse con la desgracia en la temporada anterior (2021-2022), cuando el club rojillo se quedó a las puertas de ascender tras perder la eliminatoria de ascenso ante el Mérida, después, en la 2022-2023, hubo que pelear contra viento y marea para sobreponerse al Peña Deportiva, al Espanyol B y a muchos otros equipos que dieron más de un quebradero de cabeza al cuadro mudéjar. Sin embargo, después de mucho sufrir llegó el éxito y todo ello gracias al empuje de miles de aficionados con un sueño en común.



Así pues, por muy complicada que esté la situación, por muy alta que esté la cuesta, no es momento para rendirse, es momento de coger entre todos los miembros de la familia rojilla las riendas de un barco cargado de ilusión y ganas, y ayudar a empujar. Mientras haya opciones habrá esperanza. La afición responde La marea rojilla es consciente de lo mucho que se juega su equipo este fin de semana, es por eso que ellos también están llevando a cabo, con mimo, ciertos preparativos para poder trasladarle al equipo todo su apoyo y energía.



Por el momento, coordinados por el Frente Mudéjar, los aficionados preparan un recibimiento como el que ya hicieron en partidos como el del Sestao River o el del Deportivo. En este sentido, el Frente Mudéjar convoca a los aficionados casi dos horas antes del choque para empezar a decantar el partido de su lado. A partir de las 17:15 horas está previsto que comiencen a llegar los primeros aficionados a las puertas de la piscina climatizada para, posteriormente, cuando llegue el autobús del CD Teruel, acompañarlo en los últimos metros antes de que los jugadores entren en Pinilla. Un último deseo Asimismo, en el ambiente también estará presente la figura de Ramón Navarro, el antiguo presidente del club que falleció en el mes de enero. Por él lucharán los guerreros rojillos y a él tratarán de brindarle un último deseo: la permanencia.