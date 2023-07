Un CD Teruel intenso sigue sumando buenas sensaciones ante la SD Huesca pese a la derrota (2-1)

Por

Las sensaciones positivas siguen reinando en el seno del CD Teruel tras la disputa del segundo encuentro de la pretemporada, de nuevo ante un rival de mayor categoría. El equipo, que se marchó al descanso por delante en el marcador, sumó su segunda derrota de la pretemporada en una recta final en la que el cansancio acumulado derivó en fallos muy corregibles, que acabaron costando los dos goles de la SD Huesca. No obstante, la intensidad no le faltó a un CD Teruel que empieza a carburar, aunque todavía con mucho trabajo por delante.



Todo de blanco, estrenando su nueva segunda equipación, saltó el CD Teruel al verde de la Base del Fútbol Aragonés con un once muy similar al del segundo tiempo del otro día ante el Real Zaragoza: Taliby en portería; línea de cuatro para Fran Carmona, Arnau Gaixas, Aitor Pascual y Rubén Correia; con una medular consistente formada por Facu, Nacho Castillo y Borja Romero algo más adelantado; y las bandas para Ahn y Borja Martínez, con Villa como principal referente en la delantera.



De nuevo sin demostrar timidez, al igual que el pasado viernes, el cuadro turolense arrancó muy activo con balón y en el primer minuto contó con la primera aproximación a través de una falta peligrosa en la frontal, que terminaba en la barrera oscense.



La presión adelantada inicial se transformó en una defensa zonal muy sólida cuando la SD Huesca comenzó a salir desde atrás. Los de Víctor Bravo volvieron a conformar un bloque bajo fuerte para no encajar en el primer tiempo, aunque los oscenses contaron con algún acercamiento peligroso en los primeros compases. Sin embargo, la más peligrosa del primer tiempo la firmó Villa en el minuto 17, cuando los rojillos lograron salir con éxito de la presión local y el delantero buscó la escuadra de la portería defendida por Juan Pérez. Su disparo se topó con el travesaño y la igualada se mantenía en el electrónico, aunque por poco tiempo.



Cinco minutos después, una nueva buena salida desde atrás, con un balón al espacio calculado por parte de Aitor Pascual, caía en los dominios de Ahn, que centraba un balón raso al segundo palo. La defensa oscense no lograba despejar y ahí llegaba Borja Martínez para estrenarse como goleador turolense y poner por delante al cuadro que ayer vestía de blanco y que volvía a mostrar una imagen seria en el primer tiempo. La intensidad en el bloque de Víctor Bravo es innegociable y eso demostró el equipo durante unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que los titulares no dudaron en cometer faltas y detener el juego siempre que fuese necesario. El autor del gol, Borja Martínez, incluso vio la cartulina amarilla pasada la primera media hora de juego, con el CD Teruel cómodo con la mínima renta en el marcador.



El primer tiempo concluyó en las inmediaciones de la meta oscense, con un par de intentonas desde el costado derecho, una falta lejana y una sensación de superioridad muy positiva por parte del cuadro de Víctor Bravo.



En la reanudación, ocho cambios, pero un mismo planteamiento para un CD Teruel que no olvidó la intensidad en el vestuario. Desde el principio, los recién incorporados dejaron claro que iban a imitar el comportamiento que sus compañeros habían tenido en el primer periodo. De hecho, la tensión aumentó por momentos y ambos equipos se quedaron con diez jugadores sobre el terreno de juego por una tangana pasado el minuto 50 de juego. Julen fue expulsado y Víctor Bravo tuvo que volver a darle entrada al terreno de juego a Rubén Correia para paliar la baja en el lateral.

El ritmo de los turolenses disminuyó considerablemente tras la expulsión, por lo que el equipo visitante optó por dar un paso hacia detrás y mantener la consistencia defensiva tan habitual en las plantillas de Víctor Bravo.



El entretenido duelo visto en el primer tiempo dejó paso a un encuentro mucho menos vistoso y plagado de imprecisiones en ambas partes del terreno de juego. La SD Huesca tenía una mayor presencia en las inmediaciones de la portería defendida por Nico, pero no terminaba de generarle peligro al guardameta procedente del Real Zaragoza, cuando restaban veinte minutos para la conclusión del encuentro.



No obstante, la tranquilidad se acabó. Un nuevo error, propio de la pretemporada, con unas manos muy polémicas por parte de Rubén Correia, terminó en penalti favorable para la SD Huesca. Nico trató de intimidar a Obeng, pero el jugador del equipo altoaragonés no falló y puso la igualada en el marcador. A falta de cuatro minutos para la conclusión, un nuevo fallo en la salida del balón le salió caro al cuadro rojillo. Obeng se perfiló con el balón en sus botas, tras una pérdida de Correia, y marcó un golazo para aguar el esfuerzo de los de Pinilla, que sumaron su segunda derrota de la pretemporada.