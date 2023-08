El CD Teruel recibe al Castellón en el examen decisivo de la pretemporada (19:00)

Por

El CD Teruel llega a la recta final de la pretemporada con buena parte de los deberes hechos, pero con un exigente examen por delante. El choque de esta tarde (19:00 horas)en Pinilla ante el CD Castellón se entiende como algo más que un amistoso, ya que es “la mejor piedra de toque” para comprobar el nivel al que se encuentra el conjunto rojillo. Después de disputar encuentros ante equipos de Segunda División -Zaragoza y Huesca- y de Segunda RFEF -Lleida Esportiu, Valencia Mestalla y CD Tudelano- el bloque turolense se ve las caras con un rival de su misma categoría, que aspira a pelear por el ascenso. De tal modo, Víctor Bravo considera que el nivel del oponente de esta tarde será similar al que su equipo se encuentre en el exigente inicio liguero ante rivales que pugnarán por jugar en la segunda categoría del fútbol español la siguiente temporada, como pueden ser el Lugo, la Real Sociedad B o el Deportivo.



A falta de dos semanas para la hora de la verdad, el CD Teruel afronta esta tarde el compromiso más serio de todos los que ha disputado por el momento este verano. El Castellón, que se quedó a las puertas del ascenso hace tan solo un mes y medio, llega a Pinilla para disputar su quinto, y penúltimo, amistoso de una pretemporada en la que ha cosechado dos victorias ante el Al Arabi y el Levante, pero en la que también ha caído frente al Albacete, por 6 goles a 2, y frente al Gimnàstic de Tarragona.



Además, el conjunto castellonense no llegará solo a Pinilla, sino que lo hará de la mano de un centenar de aficionados. La mayoría se desplazarán en autobús, ya que se ha organizado un viaje colectivo, pero otros también acudirán por su cuenta. El choque frente al Castellón genera una importante taquilla todos los años y en esta ocasión se volverán a cumplir los pronósticos. El CD Teruel ya ha vendido un buen número de entrada vía online para la afición visitante y tiene reservadas otras tantas para que los orelluts que viajen a la capital mudéjar puedan disfrutar del partido.



El amistoso ante el cuadro albinegro, que ya empieza a ser otro de los habituales durante la preparación veraniega del CD Teruel, es una buena oportunidad para comprobar si las buenas sensaciones que el bloque de Víctor Bravo ha dejado a lo largo de las últimas semanas son una realidad que se pueda extrapolar a la competición regular que arranca el próximo 26 de agosto. “Mañana veremos en qué nivel se encuentra el equipo de verdad. El CD Castellón es el primer rival de nuestra misma categoría”, comentó Víctor Bravo tras la sesión de entrenamiento de ayer. Borrón a Tudela El CD Teruel regresa a Pinilla una semana después de conseguir el triunfo ante el Valencia Mestalla, pero tan solo tres días más tarde de caer en los penaltis ante el CD Tudelano en un encuentro en el que el conjunto turolense estuvo “algo más espeso” de lo que estaba mostrando en estos primeros partidos de preparación. Aunque Víctor Bravo considera que el bajón de rendimiento sufrido en el Ciudad de Tudela es un factor derivado de la acumulación de encuentros y entrenamientos, el técnico pretende dejar atrás la imagen mostrada ante su último rival para poder plantarle cara a uno de los gigantes de la Primera RFEF.



Ante el CD Tudelano, el equipo rojillo se mostró, una vez más, sólido en defensa y apenas concedió ocasiones a sus rivales. No obstante, fue en las labores ofensivas en las que los turolenses no estuvieron tan acertados: “Nos costó leer dónde estaba le hueco en la defensa rival, aunque era evidente. Además, en la segunda parte estuvimos desconcentrados, no estuvimos cómodos con balón y dejamos una mala sensación”.



El preparador zaragozano, que confía que ante un rival como el CD Castellón su equipo recupere la actitud mostrada en los anteriores compromisos de la pretemporada, ha preparado el duelo de esta tarde con el objetivo de dejar un buen sabor de boca a la afición turolense a tan solo quince días del debut ante el CD Lugo en el Anxo Carro. Facu llega, pero no arriesga Para el exigente test de esta tarde en Pinilla, el entrenador del cuadro rojillo podrá contar con los mismos efectivos que en el último amistoso ante el Tudelano. Facu y Cabetas seguirán sin entrar en los planes del técnico zaragozano, a pesar de haber progresado en sus respectivas recuperaciones.



El centrocampista argentino ya pudo entrenarse junto al resto de sus compañeros ayer por la mañana. Sin embargo, el cuerpo técnico turolense prefiere “protegerlo” para evitar que pueda sufrir una recaída que lo aparte de los planes de Víctor Bravo durante un periodo de tiempo mayor: “Tenía una lesión leve, pero no queremos forzarlo en un partido de pretemporada”.



Por su parte, el capitán sigue su proceso de recuperación para poder regresar a los terrenos de juego lo antes posible. La evolución es positiva, aunque avanza a un ritmo “normal” por lo que todavía no se tiene certeza de cuál será la fecha de reincorporación de Edu Cabetas.