Un derbi y un duelo de alto voltaje para inaugurar la temporada en Regional Preferente

La temporada 2024-2025 ya está aquí para la Regional Preferente Aragonesa que este año contará con cinco combinados turolenses: Alcañiz, Alcorisa, Atlético Teruel, Cella y Sportin Alcañiz. Todos ellos empiezan la competición este fin de semana y, además, por la puerta grande, pues Sportin Alcañiz y Atlético Teruel protagonizarán el primer derbi del curso, y el Alcañiz visita al Calatayud, un equipo con el que el año pasado estuvo peleando por el tercer puesto.

Por su parte, el Alcorisa regresa a la competición, recupera la categoría en la que milita con regularidad, y tratará de comenzar con buen pie ante otro recién ascendido, el Herrera. Por su parte el Cella, tras superar algunos obstáculos en la planificación de su temporada, finalmente ha podido sacar un equipo completo para competir, algo que empezará a hacer ante el Mallén.

Calatayud - Alcañiz

Con las vacaciones recién terminadas y las pilas cargadas, no hay momento para titubear, y es que el Alcañiz visita Calatayud en lo que se prevé como un partido de postín. Si las primeras jornadas, en ocasiones, sirven como una prolongación de la pretemporada, en este caso no va a ser así, pues dos grandes contendientes de la campaña pasada por la parte alta de la tabla vuelven a verse las caras. En la 2023-2024 la balanza se decantó por el lado del Calatayud y este año los alcañizanos tratarán de evitarlo para consagrar su particular venganza.

Herrera - Alcorisa

El Herrera y el Alcorisa protagonizarán este fin de semana un duelo de recién ascendidos. Sobre el papel las fuerzas están bastante igualadas, ya que la temporada pasada ambos equipos lograron unas estadísticas similares, pues los dos subieron como segundos clasificados y los dos ganaron 20 partidos. No obstante, el Herrera acabó con más puntos, ya que también disputó más partidos.

Sportin Alcañiz - Atl. Teruel

Sportin Alcañiz y Atlético Teruel serán los protagonistas del primer derbi del curso en un partido que promete. Los del Bajo Aragón acabaron el año pasado como líderes indiscutibles del grupo 4 de la Primera Regional y apuntan alto, pero sus rivales, los de la capital, el año pasado acabaron lejos del descenso y con un gran fútbol.

Mallén - Cella

Finalmente el Cella ha podido confeccionar una plantilla tras superar varios obstáculos y empezará la competición ante un rival que el año pasado estuvo también en la cuerda floja, el Mallén. Los celestes salen a Preferente con una plantilla de 19 futbolistas con el objetivo de seguir conservando su plaza en esta Preferente aragonesa.

Resto de categorías

Se va acabando el verano para el resto de categorías también. Algunas todavía podrán disfrutar de algunos días, pero la Liga Nacional Juvenil y el grupo 3 de la Primera Regional Aragonesa no, ya que este fin de semana levantan de nuevo el telón para inaugurar la 2024-2025.

En la Liga Nacional Juvenil volverán a estar el CD Teruel y el Alcañiz que el año pasado lograron la permanencia y este año tratarán de repetir tal gesta. Los del Bajo Aragón arrancarán la temporada enfrentándose ante el Real Zaragoza, mientras que los de la ciudad de Los Amantes se enfrentarán ante el Ebro.

Respecto al grupo 3 de la Primera Regional Aragonesa, este año solo contará con un equipo turolense, el Monreal, que también tratará de arrancar la nueva campaña con buen pie. En este sentido, los monrealenses se verán las caras en su primer partido ante el Ateca.