Valdelinares pondrá a prueba este sábado a casi 350 participantes

Por

Cuando el sol todavía no haya terminado de salir, los participantes de la modalidad larga de la Valdelinares Trail ya estarán tomando la salida. Desde las 6 de la madrugada de este sábado, el municipio de la comarca de Gúdar-Javalambre recibirá a más de 300 valientes que se lanzarán al monte para afrontar la sexta edición de una prueba cada vez más popular que ya se codea con algunas de las citas con más tradición del circuito de carreras por montaña de dicha comarca.



La dureza convierte a la Valdelinares Trail en una carrera atractiva que durante los últimos años ha ido cogiendo continuidad y ha ido atrayendo a cada vez más participantes. Por ello, desde la organización de la prueba, que recae sobre el Club Trail Valdelinares, el servicio comarcal de Deportes y el ayuntamiento de la localidad, están muy contentos con las cifras que esta sexta edición que se disputa hoy ha conseguido.



A los 75 atletas que tratarán de completar los 43 kilómetros de la prueba más larga se suman otros 105 para la modalidad intermedia, con 25 kilómetros de recorrido, y un total de 107 para la carrera de iniciación, que tendrá 12 kilómetros. Además, las carreras infantiles, que se desarrollarán por las calles de municipio, también contarán con cerca de un centenar de jóvenes apasionados por el atletismo de montaña.



La popularidad que ha ido obteniendo la Valdelinares Trail ha permitido que la prueba se sitúe en el podio de carreras con más inscripción dentro del circuito de la comarca Gúdar-Javalambre. La cita de hoy todavía se encuentra un peldaño por debajo de pruebas de renombre a nivel provincial, como pueden ser la Perimetral de Javalambre o la carrera por montaña de Albentosa. Sin embargo, Valdelinares ya puede mirar de tú a tú a localidades como Mosqueruela, con su tradicional Sus Scrofa, que este año cumplirá catorce ediciones. Un trazado bonito, pero duro Los más de 300 corredores se van a encontrar con un recorrido que no dejará indiferente a ninguno de ellos, tanto por su belleza como por su dureza. El entorno de las pistas de esquí de Valdelinares pondrá a prueba a todos los participantes con un inicio exigente, que marcará las primeras diferencias en todas las modalidades.



Sin embargo, los participantes no coincidirán en el mismo punto a la misma hora, ya que se realizarán tres salidas paralelas para cada una de las distancias. La prueba de maratón arrancará a las 06:00 horas, la de 25 kilómetros lo hará una hora más tarde y la prueba corta será la última que comience, a partir de las 08:00 horas.



Además de las distancias, los más de 2.000 metros de desnivel en la modalidad larga y los más de 1.000 en la modalidad intermedia serán otro de los desafíos que los participantes deban superar, en una jornada en la que las temperaturas veraniegas también pueden pasarles factura a los corredores. Por ello, la organización publicó una lista de material obligatorio para cada distancia, siendo la reserva de agua el elemento común para todas ellas. Nivel en carrera Para esta edición, la Valdelinares Trail contará con la presencia de algunos corredores de mucho nivel tanto para la prueba de 25 kilómetros como para la de 43. Rianna Nelson, subcampeona de españa por federaciones, será la gran referente femenina de la jornada en la distancia media, mientras que Cristian Callau, segundo en La Vuela al Aneto en el año 2022, será el rival a batir en la modalidad larga.