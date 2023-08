Víctor Bravo: “La imagen que ha dado el equipo nos va a dar alegrías”

Por

Tras el agridulce estreno en el Anxo Carro, Víctor Bravo reconoció estar satisfecho “con la imagen que mostrado el equipo, que es una imagen muy positiva”, aunque no con el resultado obtenido ante un rival que buscará el regreso a la Segunda División. El técnico zaragozano, que se lamentó por la última ocasión en la que su equipo pudo igualar la contienda, destacó la personalidad del bloque rojillo y se mostró optimista de cara al futuro, si sus muchachos siguen trabajando como ayer ante el Lugo: “Somos un recién ascendido y la imagen que ha dado el equipo aquí creo que nos va a dar, en un futuro, muchas alegrías”.



En un primer duelo de la temporada muy parejo que se desequilibró por detalles, el CD Teruel dio la talla tanto en el aspecto ofensivo, en el que Víctor Bravo puso en valor la capacidad para “encontrar los espacios”, como en el apartado defensivo, en el que su bloque volvió a demostrar que el orden es indispensable. “Se ha visto un equipo con mucha personalidad, que ha encontrado los espacios. En fase defensiva hemos estado muy ordenados y no nos han generado ninguna ocasión clara de gol”, aseguró un Víctor Bravo que también hizo autocrítica sobre las cuestiones que debe mejorar de cara a las próximas jornadas: “El gol llega en una segunda jugada. Debemos trabajar más este tipo de situaciones”.



El técnico del bloque turolense se marchó sin puntos de Lugo, pero con la sensación de que su idea puede funcionar también en Primera RFEF. No obstante, lamentó las ocasiones falladas, que podían haber permitido sumar el primer punto de la temporada: “Es una lástima esa última ocasión, que ha sido clarísima, pero creo que se ha visto un Teruel que ha ido a por el partido desde el minuto uno”. El preparador zaragozano apostó por la valentía, sobre todo en el primer tiempo: “No nos hemos echado atrás, hemos intentado presionar alto. Se ha visto un equipo competitivo que ha puesto las cosas difíciles a todo un Lugo”.



Pero en el fútbol son los goles los que terminan desequilibrando la balanza y en ese sentido, fue el conjunto gallego el que estuvo más acertado. Sobre si el resultado es justo o no, Víctor Bravo no realizó una valoración tajante, pero sí que destacó que los suyos hicieron “méritos suficientes” para llevarse “algo más”.



Además, el entrenador del CD Teruel todavía le dio más valor al partido de su equipo al deshacerse en elogios al hablar sobre su rival de anoche. Bravo dijo que el Lugo “es un equipo rocoso que va a ser aspirante al ascenso seguro”.



La semana que viene en Pinilla, Víctor Bravo recibirá la visita de otro aspirante, como la Real Sociedad B y el míster confía en que la buena imagen mostrada ayer pueda traducirse en los primeros tres puntos del curso.

Entrenador rival Por su parte, Pedro Munitis, entrenador del Lugo, destacó la dificultad que tuvo su equipo para doblegar a un CD Teruel que, pese a llegar con el cartel de recién ascendido, plantó cara a uno de los gigantes de la Primera RFEF. “No nos equivocábamos cuando hablábamos de la complejidad del encuentro. Jugábamos la primera jornada en casa contra un recién ascendido, es cierto, pero lleva cuatro temporadas con el mismo entrenador, con dos ascensos”, confesó el técnico del primer rival turolense, que no se escondió a la hora de reconocer que la suerte les sonrió en la última ocasión del partido, en la que el CD Teruel estuvo muy cerca de conseguir el empate: “En esta categoría, tienes que tener ese golpe de suerte que hemos podido tener en la última jugada, en la que el balón podía haber acabado dentro de la portería”.



Con mejor sabor de boca que Víctor Bravo, Pedro Munitis valoró el triunfo de su equipo ante un CD Teruel sobre el que también tuvo muy buenas palabras, ya que consideró que “es un equipo muy compacto, que sabe a lo que juega, que tiene un muy buen entrenador”.



Respecto a los suyos, el exjugador del Racing de Santander se mostró orgulloso acerca de lo poco que concedió su equipo y reconoció que el tanto turolense llegó tras un desajuste defensivo. Sin embargo, Munitis prefirió quedarse con la parte positiva.



El técnico del Lugo consideró que el resultado fue incluso menor al que debía haber sido, porque su equipo fue “capaz de hacer situaciones para incluso haber conseguido un gol más”, aunque confesó que al no haberlo logrado terminó “sufriendo”.



Respecto a la comparativa entre su rival de esta semana, el CD Teruel, y el de la próxima, el Deportivo de la Coruña, Munitis reconoció que ambos duelos son diferentes, pero que los dos son de una gran complejidad: “El partido de esta semana era de una dificultad y el de la siguiente semana es de otra, pero no es menos difícil el de esta que el de la próxima”. Borja Romero: “Por pequeños detalles se no ha ido el partido” En la zona mixta del Anxo Carro, Borja Romero también realizó una valoración del primer encuentro de la temporada. El centrocampista andaluz, que entró al verde en el segundo tiempo, destacó que el duelo fue “muy disputado” y puso en valor la imagen aportada por el equipo en un campo complicado como el Anxo Carro. “Hemos planteado bien el partido. Sabíamos dónde nos podían hacer daño y creo que lo hemos tenido bastante controlado. Nosotros hemos aprovechado también los puntos en los que podíamos hacerles daño”, confesó el segundo capitán del bloque rojillo, que lamentó los dos tantos recibidos: “Por pequeños detalles se nos ha ido el partido”.



Sin embargo, al igual que Víctor Bravo, el centrocampista reconvertido a atacante durante buena parte de la pretemporada perseveró en que hay que “quedarse con las cosas positivas”, ya que el equipo dejó buenas sensaciones: “Hemos tenido ocasiones para empatar el partido. No ha podido ser, pero esta es la línea a seguir”.