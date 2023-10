Víctor Bravo: "La victoria todavía no es una necesidad, pero una exigencia si"

Necesidad y exigencia. Exigencia y necesidad. Dos vocablos que se asemejan, pero que no significan lo mismo. Para Víctor Bravo, conseguir la primera victoria ante el Arenteiro mañana en Pinilla “todavía no” es una necesidad, pero, en cambio, sí que es una exigencia “porque jugamos en casa contra un equipo de un nivel parejo al nuestro”. El técnico zaragozano confía mucho en que su plantilla pueda conseguir los tres puntos de un duelo trascendental a través del control del balón y la presión alta, por lo que repetirá el estilo de juego planteado ante el Rayo Majadahonda. Para el compromiso, Víctor recupera a Cabetas, aunque confesó que aún “es muy pronto para darle minutos”, por lo que el capitán deberá esperar su turno desde el banquillo.

Segundo duelo del CD Teruel ante un equipo de su liga. Primera prueba trascendental en Pinilla. Buen momento para conseguir un primer triunfo de la temporada que sirva para que plantilla y cuerpo técnico se quiten de encima la presión que han generado los primeros resultados negativos: “Sabemos que tenemos que ganar este tipo de partidos y sabemos que el sábado va a ser el primer día”.

El equipo llega a la cita con confianza, pero sin tener la sensación de que el triunfo sea una necesidad. De hecho, Víctor Bravo hizo hincapié en que la necesidad todavía no existe. De lo que sí que habló el preparador zaragozano fue de la exigencia que supone jugar en casa y ante un rival del mismo nivel, sobre el papel, que el CD Teruel: “Necesidad todavía no es, pero exigencia sí. El otro día tampoco había necesidad, pero la exigencia también era máxima”.

Al igual que ante el Rayo Majadahonda, Víctor Bravo volverá a apostar por un equipo valiente, agresivo y dominador. El entrenador rojillo insistió en la necesidad de seguir buscando “el equilibrio” con la intención de “sentirnos cómodos y poder ganar el partido”.

Víctor Bravo, consciente de las carencias que ha mostrado el equipo en estas primeras jornadas, hizo algo de autocrítica, pero se mostró convencido de que este sábado se verá a un CD Teruel mucho mejor que el de jornadas anteriores. “Nos tenemos que ir adaptando a las exigencias de la categoría, que no solo te exige tener una buena fase defensiva, sino el proponer ofensivamente y generar. Estoy convencido de que este sábado se verá a un Teruel mejorado del que se vio el otro día”, analizó el dueño del banquillo rojillo.

Para superar a un rival “competitivo” como el Arenteiro, las claves serán mantener una presión alta, cumplir bien en las transiciones y saber defender los centros laterales y las jugadas de estrategia, en fase defensiva. Respecto al ataque, el míster considera que su equipo debe “tener paciencia y tener buen timing para atacar el espacio que a ellos más les cuesta defender”.

Al entrenador turolense sigue sin preocuparle la falta de gol, ya que cree que sus atacantes “tienen calidad”, por lo que “tarde o temprano acabarán entrando los goles”.

Miku, amenaza aérea

Al otro lado de la cancha, el preparador zaragozano tiene clara cuál puede ser la gran amenaza: Miku. El delantero venezolano cuenta con años de experiencia en el fútbol internacional y es todo un portento por arriba. Víctor Bravo lo tiene estudiado: “Es un rival que trabaja en un 4-4-2 y tien un punta de mucho nivel, como es Miku”.

La defensa rojilla tendrá que estar concentrada para tratar de contener al delantero rival, en una jornada en la que Víctor Bravo podrá recuperar, por fin, a Cabetas. Sin embargo, el técnico va a optar por la cautela con el capitán y seguramente no le va a dar la titularidad.

“La enfermería está cada vez más vacía. Edu entrena con nosotros estos días, pero es muy pronto para darle minutos. Hoy no ha entrenado Borja Martínez por un problema cervical, pero mañana ya estará a disposición nuestra. Tenemos prácticamente a toda la plantilla ya disponible”, comentó Bravo. Respecto a la intervención de Ethan Láinez por apendicitis, el técnico zaragozano comentó que “ya se está recuperando” y que la noticia fue completamente inesperada: “El chico se puso malo una tarde y nos dijo que lo tenían que intervenir. Ahora se está recuperando en casa y con ánimo”.

El preparador del cuadro rojillo también valoró el hecho de ir variando el día y la hora de sus partidos en Pinilla. “Me gusta muchísimo la composición de la Primera RFEF, en la que nosotros no decidimos y lo hacen las televisiones. Me parece perfecto. Me gusta jugar los domingos por la noche en Pinilla con los focos, me gusta también jugar los domingos por la mañana porque tienes toda la tarde libre para trabajar sobre el partido, los sábados te dan otro aire para poder desconectar y pasar el domingo con la familia. Todo tiene sus pros y sus contras”.