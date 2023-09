Víctor Bravo: “Queremos una victoria, porque nos vendrá bien para ganar confianza”

Por

Tres puntos que impulsen al equipo tanto en la clasificación como en el apartado moral. Eso es lo que buscará el CD Teruel este domingo en Pinilla ante un “histórico” que “tiene el objetivo de hacer play-off e intentar el ascenso”, como el Gimnástic de Tarragona. Sin ningún tipo de presión por la buena imagen mostrada en los tres primeros encuentros de liga, pero con muchas ganas de inaugurar el casillero de victorias, Víctor Bravo ya tiene definido el plan para contrarrestar las fortalezas de su rival y sacar a relucir sus virtudes. Sea cual sea esa idea deberá adaptarse a la ausencia, por cuarta semana consecutiva, de Cabetas, cuya recuperación se está alargando más de la cuenta.



El estreno del cuadro rojillo en esta nueva categoría no está siendo nada sencillo. Cuatro jornadas y cuatroaspirantes al ascenso a los que les ha tenido que plantar cara. Por el momento, lo ha logrado contra todos ellos.



Mañana tiene un nuevo desafío frente a un Gimnástic de Tarragona con la flecha hacia arriba, tras un gran comienzo (el equipo catalán es segundo con 7 puntos de 9 conseguidos). “El Nástic es colíder, todavía no ha perdido y es un rival sólido que encaja muy pocos goles. Va a ser un partido de dificultad máxima. Es uno de los equipos potentes de la categoría, pero nosotros jugamos en casa”, afirmó Víctor Bravo en la rueda de prensa previa al compromiso, consciente del papel que puede jugar Pinilla en el desenlace de los acontecimientos.



El técnico zaragozano puso en valor la dureza de los suyos en el feudo del Ensanche, donde el cuadro rojillo ya dejó buenas sensaciones ante la Real Sociedad. Precisamente, el guion de la segunda parte de ese encuentro es el que Bravo pretende seguir para plantarle cara al Gimnástic: “El otro día contra la Real Sociedad B ya se vio un Teruel muy potente. En casa tenemos que seguir compitiendo de la manera en la que lo hacemos”.



Pese a las buenas sensaciones, la primera victoria en la Primera RFEF se resiste. Algo que no preocupa en exceso al preparador turolense, ya que considera que el equipo está “en el camino”, por lo que “pronto” se conseguirán “esos tres puntos”. En caso de hacerlo este domingo, el vestuario recibiría un empujón anímico importante para afrontar jornadas más asequibles, sobre el papel, que pueden ser vitales para la salvación: “Queremos sacar los tres puntos, queremos una victoria, porque nos va a venir bien por el poso y el ganar en confianza en la categoría”.



Por el momento, la presión es inexistente y la preocupación es mínima. Víctor Bravo sabe que cuando llegue la primera victoria se abrirá la veda. Una opinión que comparte respecto al tema de la falta de gol. “No nos falta gol. De hecho, me preocuparía si no hubiéramos generado. Es muy pronto para pensar de esta manera, porque el equipo da aires de que ofensivamente también va a dar que hablar este año”, explicó el dueño del banquillo rojillo. La fórmula ante un “equipazo” Para hacer frente a un equipo como el Nástic que, según Víctor Bravo, tiene una idea de juego “muy completa”, el CD Teruel deberá sacar a relucir sus mejores capacidades. Entre ellas, el técnico aragonés destacó la de adaptación: “Nosotros somos camaleónicos. Nos adaptamos mucho a las circunstancias del partido y al rival. Eso es lo que nos hace muy difíciles de competir”.

Ante el Dépor en el Abanca-Riazor ya se vio a un Teruel con dos caras: una más agresiva, presionando alto y tratando de robar; y otra mucho más conservadora, con un bloque medio-bajo en la que el conjunto rojillo se encuentra cómodo y muy pocos equipos logran hacerle daño.



Ante el Gimnástic, Víctor Bravo volverá a apostar por una simbiosis de ambas, aunque no quiso dar muchos más detalles sobre la táctica de inicio. “Tengo claro cómo vamos a contrarrestar al Nástic, pero no puedo desvelarlo”, explicó el míster.



Lo que sí que tiene claro el entrenador de los de Pinilla es que sus hombres están más que preparados para hacerle frente a un oponente de la talla del Gimnástic de Tarragona: “Pero nosotros ya nos hemos enfrentado a auténticos equipazos y los hemos podido contrarrestar y el domingo vamos a intentar hacer lo mismo con las virtudes del Nástic”. El optimismo reina en un vestuario en el que se respira buen ambiente y en el que la única nota negativa la pone el estado de forma de Edu Cabetas. De nuevo sin el capitán El capitán continúa sin estar recuperado para entrar en los planes de Víctor Bravo y será la única baja rojilla para el compromiso de mañana. “La recuperación va más lenta de lo que pensábamos. No me quiero marcar plazos, pero creo que todavía le quedan unas tres semanas o un mes. No hay plazo definido, pero todavía no está a disposición”, comentó un Víctor Bravo que, por el momento, parece haber encontrado reemplazo para su central de referencia.