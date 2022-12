Víctor Bravo: “Sacar un punto de esta manera nos va a venir bien”

Por

Tras el valioso empate conseguido en el Antonio Puchades por su equipo, Víctor Bravo se mostró orgulloso del partido ejecutado, pero sobre todo de la capacidad de reacción de sus hombres. El técnico del CD Teruel reconoció que el valor del punto es enorme no solo por lo que supone en la clasificación, sino también por la manera de conseguirlo: “Más que el punto, es el tema emocional. Sacar un punto de la manera que se ha sacado contra todo un Valencia Mestalla nos va a venir muy bien de cara al tramo final de primera vuelta”.



Pese a la buena imagen mostrada por el bloque turolense, el preparador zaragozano lamentó las ocasiones falladas, sobre todo durante el segundo tiempo, porque un triunfo hubiera supuesto un gran golpe encima de la mesa. Sin embargo, el punto le supo bien:“Hemos jugado un muy buen partido. Si hubiéramos acertado en alguna transición en la segunda parte, nos podríamos haber llevado el partido. Pero estoy contento porque el punto es bueno y dormimos líderes”.



Además, Víctor Bravo valoró de manera positiva la fortaleza de su bloque en la adversidad: “Te dan un golpe y te levantas, te vuelven a dar otro golpe y te vuelves a levantar”.



En ese aspecto, también destacó la figura de Emaná como uno de los principales baluartes del conjunto rojillo. “Emaná es un monstruo. Le duele la rodilla y sigue. Nos da muchísimo y ahora está en racha. No tengo calificativos para definir lo que nos aporta”.



Respecto al penalti favorable al Valencia en el inicio del segundo tiempo, el técnico turolense consideró que el árbitro se equivocó al señalarlo: “En las imágenes se ve claro que no es penalti, pero los árbitros también se equivocan. Son personas, igual que nosotros y no hay que darle más vueltas”.



El entrenador del bloque rojillo explicó las modificaciones tácticas ejecutadas al descanso para tratar de mantener la igualada: “No era un partido para medirse, era un partido para ir a tope en la disputa. He decidido cambiar a Víctor por Lucho para protegernos”.



Por su parte, el técnico del Valencia Mestalla, Miguel Ángel Angulo, también dio por bueno el punto conseguido ante el cuadro turolense. “El Teruel ha venido con esa mentalidad de sacar algo positivo y lo han conseguido”. El técnico del filial valencianista reconoció que el conjunto turolense logró el valioso punto por méritos propios: “Han sabido jugarnos y al final se han conformado con ese punto, pero nosotros hemos seguido peleando hasta el final”.



Respecto a las expectativas del exjugador valencianista y de su equipo de cara al final de la temporada, Angulo asimiló que su equipo “todavía está en un proceso que va a vivir y a mejorar de este tipo de situaciones”. Sin embargo, reconoció que el “camino” va en la línea que por el momento está siguiendo el equipo.