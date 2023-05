El aparcamiento, la vivienda y las mascotas centran el debate de candidatos sobre el barrio turolense del Ensanche

La vivienda, el aparcamiento y las mascotas fueron los temas que centraron este lunes por la tarde el debate organizado por la Asociación de Vecinos del Ensanche entre las nueve formaciones que concurren a las elecciones municipales en la ciudad de Teruel en el que representantes de todos los grupos expusieron las medidas incluidas en sus programas relacionadas con esta parte de la ciudad. Además, todos aportaron soluciones más o menos similares sobre el uso que se quiere dar al edificio del hospital Obispo Polanco una vez que se traslade al Planizar, pero siempre dotándolo de un marcado carácter social y cultural e incluso sanitario.

Tras un primer turno de palabra, pactado a siete minutos y cuyo orden de intervención se sorteó instantes de que arrancase el coloquio, moderado por el periodista de Aragón Televisión, Álvaro Sánchez Férriz, y después de comprobar como los nueve discursos habían alcanzado zonas comunes, se entró en el debate.

La falta de aparcamiento en el barrio del Ensanche fue el primero de estos puntos de discusión. Todos los grupos coincidieron en que en la actualidad dejar el coche es un problema en esta parte de la ciudad, aunque la gran mayoría lo condicionó al funcionamiento del hospital Obispo Polanco.

Aparcamiento en altura

Sobre este punto la candidata socialista, Rosa López Juderías, insistió en el proyecto de un aparcamiento en altura que incluye su programa electoral para la explanada del Cofiero y argumentó que esta solución mejoraría la fluidez del tráfico en la zona ya que evitaría el trasiego de vehículos buscando dónde estacionar.

La alcaldesa y candidata del Partido Popular, Emma Buj, comenzó su réplica espetando que “hay que conocer el barrio” explicando que la coyuntura es distinta en función del día de la semana y la hora y se comprometió a que “cuando desaparezca el hospital la zona azul relacionada con el hospital desaparecerá”, dejando así más plazas de aparcamiento libre para los vecinos en una zona en la que los edificios no tienen plazas de aparcamiento privadas. Buj recordó que su propuesta de auditorio para el Cofiero contempla dos plantas de parquin, lo que contribuiría -dijo- a despejar las calles.

Eva Fortea, del Partido Aragonés, rebatió a Buj asegurando que en el Ensanche se suceden los eventos con el día a día haciendo muy difícil dejar el coche.

Desde Podemos - Aragón Verde, Sandra González coincidió con Rosa López en la conveniencia del aparcamiento en altura del Cofiero, aunque frente a la propuesta socialista de abrir otra zona de parquin en la calle Isidoro Antillón propuso el solar de la calle Cervantes.

Nicolás López, cabeza de lista de Ganar Teruel IU, apostó por otro modelo de movilidad personal como solución a los problemas de circulación de esta parte de la capital y abogó por “impulsar políticas públicas” relacionadas con el autobús urbano.

Elena Fernández, de Vox, criticó el proyecto de eliminación de uno de los tres carriles de la avenida Sagunto y aunque aseguró no estar en contra de los carriles bici, dijo que éstos no deberían afectar a la circulación. Para aumentar la seguridad de las plazas de aparcamiento en diagonal de esta vía apostó por cambiar la orientación de las rayas. Además, pidió adecuar los solares municipales vacíos como zonas de aparcamiento.

Zésar Corella, de Espacio Municipalista Teruel, también apostó por “otro modelo” en el que se “camine más o se potencie el transporte colectivo”, sobre todo, dijo, en una ciudad como Teruel, en lo que coincidió Enrique Marín, candidato de Teruel Existe que en la exposición inicial no quiso desgranar su programa ya que las propuestas de su formación se iban a presentar una hora más tarde en un acto público.

La candidata de Ciudadanos y concejala en el Ayuntamiento de Teruel, Nuria Tregón, aseguró en el primer turno de palabra que es preciso que “el nuevo equipo de gobierno planifique zonas de aparcamiento”.

Vivienda

Aunque todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de vivienda pública de alquiler, sobre todo para jóvenes, y de marcado carácter social, las soluciones que s e ofrecieron ayer tuvieron tantas coincidencias como divergencias.

Varias formaciones propusieron destinar una parte del hospital Obispo Polanco, una vez que el edificio haya quedado en desuso por el traslado del servicio de hospital al Planizar,a viviendas para sanitarios destinados en Teruel y estudiantes

Teruel Existe apostó por porque el Ayuntamiento busque terrenos y alcance acuerdos con los promotores.

Zésar Corella propuso rehabilitar viviendas mediante escuelas taller para “engrosar la bolsa de alquiler” y reclamó un convenio con el Gobierno de Aragón para la construcción de 1.000 viviendas en 20 años para uso social. Corella cifró el parque de viviendas cerradas en la capital en más de 3.000.

Sobre este dato, la portavoz de Vox aseguró que “hasta que no haya leyes que protejan al propietario es normal que no se alquile”, a lo que Sandra González respondió que no hay una alarma de casos de ocupación de viviendas en Teruel. Podemos - Aragón Verde coincidió en la conveniencia de rehabilitar las edificaciones existentes y no construir. También Nicolás López coincidió en la idoneidad de la rehabilitación incorporando criterios de eficiencia como solución que se consolidó tras la crisis de 2008.

La candidata del PAR, destacó el papel de la rehabilitación en la conservación de zonas como el Centro Histórico.

Ante tanta coincidencia, la candidata del PP, Emma Buj planteó el sentido del voto en “quién es capaz de llevar a cabo esos proyectos” y recordó que el Plan General contempla tres zonas de rehabilitación. Además, reprochó al Gobierno de Aragón el no haber tenido en cuenta una serie de parcelas que el Consistorio habría ofrecido para la promoción de vivienda. Aún así, Buj se comprometió a que si repite como al frente del Ayuntamiento, en los barrios Polígono Sur, Fuenfresca y San León se llevarán a cabo “iniciativas de vivienda”. Rosa López cerró las intervenciones sobre vivienda recordando que esas áreas de rehabilitación llegan tarde porque esas “zonas están abandonadas”.

Mascotas

El último de los temas de la tarde fue el que más debate generó. El control de las colonias de gatos y la posibilidad de que los perros puedan entrar en los parques abrió un agitado coloquio en el que solo PP y Vox se opusieron que las mascotas puedan pasar atadas por las zonas verdes urbanas. Buj argumentó razones de salubridad y Elena Fernández lo justificó por el miedo que puedan sentir los niños o sus padres ante la presencia de perros.

Sobre este punto, la alcaldesa adelantó que está en tramitación la posibilidad de que los perros puedan correr sueltos por la zona de la rivera del río o en la zona de las Arcillas.