Álvaro Sánchez Férriz, periodista: “Entre el Rincón de Ademuz y Teruel hay mucha relación y compartimos problemas”

Álvaro Sánchez Férriz, periodista de Aragón TV, ha dedicado a su pueblo, Vallanca, en el Rincón de Ademuz, un video para demostrar que “Muchas de las grandes cosas se escriben con V”. Se puede ver en las redes sociales y demuestra el orgullo de sentirse de pueblo.

-Ha hecho un video promocional de tu pueblo, Vallanca, basada en la letra V con más de una veintena de palabras que empieza con ella. ¿Ha necesitado mucha vitamina para buscar tantas palabras que refuerzan este trabajo?

-Todavía hubiera podido incluir más pero creo que con estas es suficiente. Mi hermana -que es la alcaldesa de Vallanca- me ayudó y fuimos decidiendo cuáles metía y cuáles no. Con este video quería colaborar con el pueblo. Trabajé con la idea de la vitamina V, pero igual se puede con la M de Mirambel o la T de Torrijo del Campo. A todos los que tenemos pueblo ir nos da un chute de energía, sobre todo ahora en verano.

-El video ofrece imágenes refrescantes y anima a hacer cosas. ¿Cuándo preparó este video?

-Lo grabé en las dos veces que he estado en el pueblo este verano. Estuve en dos semanas, diez días y fui con mis hijas, que están encantadas de ir porque allí se sienten libres como me sentía yo cuando era pequeño.

-Con esto de la pandemia, ¿este año ha habido más gente en verano que otros?

-Este año ha habido más gente que otros y con la ola de calor que hubo en agosto la piscina estuvo llena. Ese fin de semana fue como en los buenos tiempos.

-La música del tema elegido para este video también aporta fuerza.

-Sí, busqué un tema libre de derechos para que no hubiera problema, y elegí un tema movidito, nada relajante.

-¿Cómo se difunde este tipo de material?

-Está disponible en las redes sociales del ayuntamiento, en YouTube y en el bando electrónico del pueblo.

-El Rincón de Ademuz pertenece a la provincia de Valencia, pero está muy unido a Teruel. ¿Cómo es esa relación?

-La relación es estrecha por la cercanía que tenemos con Teruel. Históricamente incluso llegó a pertenecer a esta provincia. La capital está a 50 km, cuando Cuenca está a 80 y Valencia a más de 100, por eso se va más a Teruel a pesar de la “maravillosa” carretera. Para ir a Valencia es preferible ir hasta Utiel a coger la autovía que por la carretera más recta. Por eso, nosotros hemos reivindicado siempre la mejora de las comunicaciones, que se haga la A-40, entre Teruel y Cuenca, pero también hacia Valencia. Aunque pertenecemos administrativamente a Valencia, compartimos servicios con Teruel. Por ejemplo, el prefijo telefónico, y también la sanidad, por los convenios que existen entre comunidades, como ocurre tambíén con otras zonas como la de Molina de Aragón. En temas educativos también hay muy buena relación. Pero además se va a comprar. La relación existe también con los pueblos de la provincia de Teruel, que están cerca como El Cuervo, por ejemplo y hay tradiciones que son comunes entre pueblos del Rincón y de la comarca de Javalambre.

-Quizá Vallanca es uno de los pueblos del Rincón de Ademuz menos conocidos por los turolenses, pero como esta provincia ¿conoce bien el problema de la despoblación?

-Teruel y el Rincón de Ademuz comparten este problema que conozco perfectamente, cuya lucha comprendo, comparto y la defiendo. El Rincón tiene siete municipios, el más pequeño La Puebla de San Miguel, con menos de cien y entre todos no llegan a 2.000.

-Ahora con la pandemia, su pueblo ¿se ha matenido el número de habitantes?

-En mi pueblo hay dos o tres personas que están teletrabajando y puede ser una salida pero, aunque tenemos el orgullo de ser de pueblo y los que se han ido siempre lo tienen en cuenta, volver es difícil porque no hay oportunidades.

-Antes de este trabajo que anima a tormar su pueblo como una vitamina ¿Había hecho algún video más sobre Vallanca?

-Cuando el confinamiento hice otro con los testimonios de gente del pueblo que estaba trabajando en sanidad, contando sus experiencias y para animar a no salir de casa.

-Este año no se pueden celebrar fiestas pero en Vallanca tienen algunas reconocidas a nivel autonómico.

-Las hogueras de San Antón se han incluido este año en el Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, dentro del Inventario Sectorial de Bienes Inmateriales. Se celebran el viernes más próximo al día 17 y se encienden una en cada barrio. Además, tenemos una fiesta que se celebra cada siete años (las últimas fueron en 2019). Es el Septenario de la Virgen de Santerón, que este año se ha reconocido como Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana. Además, la ruta que se recorre en una romería anual a la ermita de Santerón tiene el título de Itinerario de Interés Turístico Local. También en mayo es celebra un encuentro de Pita y Caja, que es como llamamos a la dulzaina y el tambor.

Los dulzaineros del pueblo hasta el siglo pasado eran muy reconocidos e iban a tocar por todas las fiestas del Rincón y de pueblos de la Sierra de Albarracín y Cuenca (ya no queda ninguno). Llevábamos tres ediciones y los dos últimos años no se ha realizado por la pandemia, se hace un fin de semana de mayo. Para colaborar me encargo de la presentación de las actuaciones y demás. Algo que también realizo en la presentación de las damas o en la ofrenda de flores en el Septenario. También escribo alguna noticia en la web del ayuntamiento y colaboro con las redes sociales️

